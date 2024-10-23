Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Gò Dầu - Kota Semarang, Gò Dầu

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Phiên dịch tài liệu, hiện trường từ Tiếng Việt sang Tiếng Indonesia Đảm nhiệm nghiệp vụ các vị trí liên quan đến chất lượng, sản xuất, .. theo sự phân công vị trí khi phỏng vấn Làm quen nghiệp vụ vị trí tại các nhà máy sản xuất ở Tây Ninh

Phiên dịch tài liệu, hiện trường từ Tiếng Việt sang Tiếng Indonesia

Đảm nhiệm nghiệp vụ các vị trí liên quan đến chất lượng, sản xuất, .. theo sự phân công vị trí khi phỏng vấn

Làm quen nghiệp vụ vị trí tại các nhà máy sản xuất ở Tây Ninh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại ngữ: thành thạo Tiếng Indonesia Trình độ: tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành, ưu tiên Tiếng Indonesia Có khả năng thích nghi với nhiều môi trường làm việc khác nhau, nhanh nhẹn,hòa đồng

Ngoại ngữ: thành thạo Tiếng Indonesia

Trình độ: tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành, ưu tiên Tiếng Indonesia

Có khả năng thích nghi với nhiều môi trường làm việc khác nhau, nhanh nhẹn,hòa đồng

Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Kí túc xá nhân viên (trang bị máy lạnh, nệm, tủ lạnh)

- Phụ cấp điện thoại 200.000 VNĐ/tháng

- Phụ cấp giao thông 300.000 VNĐ/tháng

- Cung cấp bữa ăn giữa ca hàng ngày

- Cấp phát đồ bảo hộ hàng năm

- Chế độ làm việc: 8 tiếng / ngày, tháng nghỉ 4 ngày. Thời gian làm việc: 7h30-17h00 (buổi trưa được nghỉ 1.5h)

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Có cơ hội đi đào tạo tại Trung Quốc và làm việc tại nước ngoài

- Thưởng thâm niên, thưởng giữa năm, thưởng cuối năm

- Tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động và các chế độ theo quy định của công ty

- Phát quà và tổ chức tiệc sinh nhật tập thể

- Phát quà vào các dịp lễ tết

- Tổ chức tiệc tất niên và đi tham quan cắm trại dã ngoại

- Hỗ trợ tiền xe về quê ăn tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin