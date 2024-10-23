Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

Biên phiên dịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Gò Dầu

- Kota Semarang, Gò Dầu

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Phiên dịch tài liệu, hiện trường từ Tiếng Việt sang Tiếng Indonesia Đảm nhiệm nghiệp vụ các vị trí liên quan đến chất lượng, sản xuất, .. theo sự phân công vị trí khi phỏng vấn Làm quen nghiệp vụ vị trí tại các nhà máy sản xuất ở Tây Ninh
Phiên dịch tài liệu, hiện trường từ Tiếng Việt sang Tiếng Indonesia
Đảm nhiệm nghiệp vụ các vị trí liên quan đến chất lượng, sản xuất, .. theo sự phân công vị trí khi phỏng vấn
Làm quen nghiệp vụ vị trí tại các nhà máy sản xuất ở Tây Ninh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại ngữ: thành thạo Tiếng Indonesia Trình độ: tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành, ưu tiên Tiếng Indonesia Có khả năng thích nghi với nhiều môi trường làm việc khác nhau, nhanh nhẹn,hòa đồng
Ngoại ngữ: thành thạo Tiếng Indonesia
Trình độ: tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành, ưu tiên Tiếng Indonesia
Có khả năng thích nghi với nhiều môi trường làm việc khác nhau, nhanh nhẹn,hòa đồng

Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Kí túc xá nhân viên (trang bị máy lạnh, nệm, tủ lạnh)
- Phụ cấp điện thoại 200.000 VNĐ/tháng
- Phụ cấp giao thông 300.000 VNĐ/tháng
- Cung cấp bữa ăn giữa ca hàng ngày
- Cấp phát đồ bảo hộ hàng năm
- Chế độ làm việc: 8 tiếng / ngày, tháng nghỉ 4 ngày. Thời gian làm việc: 7h30-17h00 (buổi trưa được nghỉ 1.5h)
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Có cơ hội đi đào tạo tại Trung Quốc và làm việc tại nước ngoài
- Thưởng thâm niên, thưởng giữa năm, thưởng cuối năm
- Tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động và các chế độ theo quy định của công ty
- Phát quà và tổ chức tiệc sinh nhật tập thể
- Phát quà vào các dịp lễ tết
- Tổ chức tiệc tất niên và đi tham quan cắm trại dã ngoại
- Hỗ trợ tiền xe về quê ăn tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

Công ty TNHH Sailun Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 37-1...41-20a, đường D11, KCN phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phien-dich-vien-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-tay-ninh-job225134
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/09/2025
Tây Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 245 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 234 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty CP Anko Việt Nam làm việc tại Tây Ninh thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty CP Anko Việt Nam
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Trường Hưng làm việc tại Tây Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Trường Hưng
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL TÂY NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Tây Ninh thu nhập Từ 20 Triệu CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL TÂY NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu SHINHAN FINANCE Pro Company
6 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ NGUYÊN
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành
8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu SHINHAN FINANCE Pro Company
6 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 30 Triệu Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Pro Company
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP làm việc tại Tây Ninh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điện tử viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 14 Triệu Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Manulife Việt Nam làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Manulife Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH WNS làm việc tại Tây Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH WNS
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOA SEN làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOA SEN
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Tây Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm