Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Dịch vụ Flextax làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ Flextax
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty TNHH Dịch vụ Flextax

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Dịch vụ Flextax

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

'- Dịch các nội dung liên quan tài chính
- Dịch hợp đồng kinh tế
- Phiên dịch khi đi làm việc cùng đối tác nước ngoài
- Làm các công việc văn phòng nhẹ nhàng khác được giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thao tiếng trung, dịch được các văn bản liên quan đến tài chính - kế toán

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Flextax Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT
Đầy đủ các chế độ phúc lợi, nghỉ lễ, nghỉ phép theo đúng quy định của Bộ Lao động.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được đào tạo về chuyên môn tài chính - kế toán

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Flextax

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ Flextax

Công ty TNHH Dịch vụ Flextax

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 khu tập thể đại học kiến trúc, ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

