Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Dịch vụ Flextax làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Dịch vụ Flextax
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
'- Dịch các nội dung liên quan tài chính
- Dịch hợp đồng kinh tế
- Phiên dịch khi đi làm việc cùng đối tác nước ngoài
- Làm các công việc văn phòng nhẹ nhàng khác được giao
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thao tiếng trung, dịch được các văn bản liên quan đến tài chính - kế toán
Tại Công ty TNHH Dịch vụ Flextax Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT
Đầy đủ các chế độ phúc lợi, nghỉ lễ, nghỉ phép theo đúng quy định của Bộ Lao động.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được đào tạo về chuyên môn tài chính - kế toán
Đầy đủ các chế độ phúc lợi, nghỉ lễ, nghỉ phép theo đúng quy định của Bộ Lao động.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được đào tạo về chuyên môn tài chính - kế toán
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Flextax
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
