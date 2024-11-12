Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Dịch vụ Flextax làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

'- Dịch các nội dung liên quan tài chính

- Dịch hợp đồng kinh tế

- Phiên dịch khi đi làm việc cùng đối tác nước ngoài

- Làm các công việc văn phòng nhẹ nhàng khác được giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thao tiếng trung, dịch được các văn bản liên quan đến tài chính - kế toán

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Flextax Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT

Đầy đủ các chế độ phúc lợi, nghỉ lễ, nghỉ phép theo đúng quy định của Bộ Lao động.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được đào tạo về chuyên môn tài chính - kế toán

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Flextax

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin