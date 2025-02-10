Tuyển Phụ bếp Hộ Kinh Doanh Chef Chảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 124 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Chuẩn bị nguyên liệu và thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn và quy trình của nhà hàng.

- Hỗ trợ đầu bếp chính trong việc chế biến món ăn, đảm bảo chất lượng và hương vị.

- Duy trì vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực bếp và các dụng cụ nấu ăn.

- Thực hiện các công việc dọn dẹp, sắp xếp và bảo quản thực phẩm đúng cách.

- Học hỏi và cập nhật các kỹ thuật nấu ăn mới để nâng cao tay nghề và hỗ trợ đội ngũ bếp.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bếp hoặc nhà hàng.

- Hiểu biết về quy trình chế biến thực phẩm và các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt và có khả năng giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong bếp.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực và trong môi trường nhanh chóng.

- Sẵn sàng làm việc theo ca, bao gồm cả cuối tuần và ngày lễ.

- Tinh thần cầu tiến và ham học hỏi, sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới về ẩm thực và kỹ thuật nấu ăn.

Tại Hộ Kinh Doanh Chef Chảo Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh thu theo ngày.

- Phụ cấp ăn hàng tháng.

- Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp thông qua các khóa học chuyên môn.

- Nghỉ phép có lương theo quy định, bao gồm nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác.

- Môi trường làm việc thân thiện, đồng đội hỗ trợ và cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Chef Chảo

