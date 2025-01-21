Tuyển Phụ bếp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dim Tu Tac làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dim Tu Tac
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 29B Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, Quận 5, Quận 2
Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách công việc sơ chế món ăn, chuẩn bị nguyên vật liệu;
- Phụ cho Bếp chính nấu các món ăn của nhà hàng;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Nơi làm việc:
- 29B Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5
- Tầng 4 (L4-01 02) Estella Place - 88 Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, Thủ Đức
Giờ làm việc: Ca 9h/ngày, off 1 ngày/tuần (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).
Giờ làm việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thể giao tiếp bằng tiếng Quảng Đông là lợi thế;
- Chưa có kinh nghiệm, kĩ năng sẽ được đào tạo;
- Có sức khỏe và thái độ làm việc tốt, có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dim Tu Tac Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận;
- Tip + Thưởng doanh thu + Bao cơm;
- Thưởng lương tháng 13, thưởng tết, bonus,...;
- Off 4 ngày/tháng có tính lương;
- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dim Tu Tac
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
