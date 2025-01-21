Tuyển Phụ bếp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dim Tu Tac làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29B Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5, Quận 5, Quận 2

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách công việc sơ chế món ăn, chuẩn bị nguyên vật liệu;

- Phụ cho Bếp chính nấu các món ăn của nhà hàng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Nơi làm việc:

- 29B Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5

- Tầng 4 (L4-01 02) Estella Place - 88 Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, Thủ Đức

Giờ làm việc: Ca 9h/ngày, off 1 ngày/tuần (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

Giờ làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể giao tiếp bằng tiếng Quảng Đông là lợi thế;

- Chưa có kinh nghiệm, kĩ năng sẽ được đào tạo;

- Có sức khỏe và thái độ làm việc tốt, có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dim Tu Tac Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận;

- Tip + Thưởng doanh thu + Bao cơm;

- Thưởng lương tháng 13, thưởng tết, bonus,...;

- Off 4 ngày/tháng có tính lương;

- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Dim Tu Tac

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin