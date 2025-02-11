Tuyển Phụ bếp BAT Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD

This Role is a factory base resource to be responsible for planning; reviewing and monitoring all spares purchase and managing R&Rs storage to ensure availability of spares for uninterrupted factory operation while minimizing inventory holding and obsolescence risk.

Vai trò này làm việc tại nhà máy và chịu trách nhiệm lập kế hoạch, xem xét và giám sát tất cả các hoạt động mua phụ tùng. Ngoài ra, công việc còn bao gồm quản lý kho lưu trữ R&R để đảm bảo có sẵn phụ tùng cho hoạt động liên tục của nhà máy, đồng thời giảm thiểu rủi ro tồn kho và lỗi thời.