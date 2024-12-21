Tuyển Phụ bếp Nhà Hàng Buffet Dmaris làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại Nhà Hàng Buffet Dmaris
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 20 Cộng Hoà Phường 12 Quận Tân Bình ,Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Mô tả công việc:
- Trực tiếp chế biến, sơ chế hải sản theo đúng quy trình, tiêu chuẩn của nhà hàng; đảm bảo tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nội quy an toàn lao động trong bếp
- - Liên hệ Anh Sơn - Quản lý Bếp : [protected info]
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 35 tuổi trở nên
Không yêu cầu bằng cấp
Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chịu học hỏi
Tại Nhà Hàng Buffet Dmaris Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương part time :(25.000d/h-28.000d/h) Và sau 1 or 2 tháng sẽ tăng lên tùy vào năng lực ( thỏa thuận khi phỏng vấn )
- Hỗ trợ 2 bữa ăn
- Có tham gia BHXH đầy đủ
- Mỗi tuần đựơc nghỉ 1 ngày
- Làm 8 tiếng xoay ca .
- Full time part time lam theo ca ( thỏa thuận)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Hàng Buffet Dmaris
