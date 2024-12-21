Tuyển Phụ bếp Nhà Hàng Buffet Dmaris làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 20 Cộng Hoà Phường 12 Quận Tân Bình ,Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Mô tả công việc:

- Trực tiếp chế biến, sơ chế hải sản theo đúng quy trình, tiêu chuẩn của nhà hàng; đảm bảo tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nội quy an toàn lao động trong bếp

- Liên hệ Anh Sơn - Quản lý Bếp

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 35 tuổi trở nên

Không yêu cầu bằng cấp

Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chịu học hỏi

Tại Nhà Hàng Buffet Dmaris Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương part time :(25.000d/h-28.000d/h) Và sau 1 or 2 tháng sẽ tăng lên tùy vào năng lực ( thỏa thuận khi phỏng vấn )

- Hỗ trợ 2 bữa ăn

- Có tham gia BHXH đầy đủ

- Mỗi tuần đựơc nghỉ 1 ngày

- Làm 8 tiếng xoay ca .

- Full time part time lam theo ca ( thỏa thuận)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Hàng Buffet Dmaris

