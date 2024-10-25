Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nhận thông tin từ lễ tân, nhận khách và hướng dẫn khách vào khu vực điều trị.
- Chuẩn bị dụng cụ khám trong mỗi lần điều trị và đảm bảo vệ sinh khu vực điều trị.
- Chăm sóc, động viên bệnh nhân trước, trong và sau điều trị.
- Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình thực hiện thăm khám và điều trị: tổng quát, phục hình, chỉnh nha, implant.
- Thực hiện những phân công, chỉ đạo khác theo yêu cầu của Bác sĩ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng
- Không yêu cầu có kinh nghiệm, được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao.
- Có sự tuân thủ, chăm chỉ
- Không làm hại bệnh nhân là y đức bắt buộc

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình 10 - 15tr/tháng (bao gồm Lương cơ bản + Thưởng theo năng lực)
- Tham gia hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Được hưởng các chế độ hiếu, hỷ, sinh nhật; thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh; Team building, YEP,...
- Được đào tạo và phát triển với lộ trình rõ ràng
- Cơ hội thăng tiến không giới hạn, thăng tiến Phụ tá trưởng, Trưởng ban Phụ tá, Quản lý khu vực, Giám đốc vận hành
- Được sử dụng các dịch vụ với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên và người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

