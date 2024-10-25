Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nhận thông tin từ lễ tân, nhận khách và hướng dẫn khách vào khu vực điều trị.

- Chuẩn bị dụng cụ khám trong mỗi lần điều trị và đảm bảo vệ sinh khu vực điều trị.

- Chăm sóc, động viên bệnh nhân trước, trong và sau điều trị.

- Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình thực hiện thăm khám và điều trị: tổng quát, phục hình, chỉnh nha, implant.

- Thực hiện những phân công, chỉ đạo khác theo yêu cầu của Bác sĩ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng

- Không yêu cầu có kinh nghiệm, được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao.

- Có sự tuân thủ, chăm chỉ

- Không làm hại bệnh nhân là y đức bắt buộc

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình 10 - 15tr/tháng (bao gồm Lương cơ bản + Thưởng theo năng lực)

- Tham gia hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

- Được hưởng các chế độ hiếu, hỷ, sinh nhật; thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh; Team building, YEP,...

- Được đào tạo và phát triển với lộ trình rõ ràng

- Cơ hội thăng tiến không giới hạn, thăng tiến Phụ tá trưởng, Trưởng ban Phụ tá, Quản lý khu vực, Giám đốc vận hành

- Được sử dụng các dịch vụ với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên và người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM

