Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 506 Đường Kim Giang, Thanh Quang, Thanh Liệt.,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng, phát triển kênh online, tối ưu lượt theo dõi và lượt tương tác trên kênh.

Đề xuất định hướng phát triển kênh.

Sáng tạo nội dung, lên ý tưởng, viết kịch bản và sản xuất video.

Tìm kiếm, kết nối KOLs/KOCs, hỗ trợ triển khai chiến dịch truyền thông.

Phối hợp xây dựng & phát triển cộng đồng KOC.

Lên kế hoạch, tổ chức livestream bán hàng trên các nền tảng.

Báo cáo tiến độ công việc, ngày tuần tháng.

Thực hiện một số yêu cầu khác của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực mẹ và bé hoặc các chủ đề liên quan.

Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video như CapCut, Canva.

Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng, có khả năng sản xuất nội dung độc đáo và thu hút.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả, đảm bảo tiến độ công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: (Thu nhập 15-20 tr) bao gồm : Lương cứng( 9-12tr ) + Lương KPI + % hoa hồng từ doanh thu.

BHXH và các chế độ khác thưởng tết, tháng, năm.

Môi trường làm việc trẻ trung năng động.

Cơ hội phát triển lên trưởng nhóm, quản lý.

Review lương liên tục nếu làm tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Nam Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin