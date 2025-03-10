Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TSAM MODE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, Mỹ ĐÌnh Plaza 2, 2 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2,Hà Nội

Lên kế hoạch và trực tiếp sản xuất nội dung:

Phối hợp lên kế hoạch sản xuất nội dung dài hạn & ngắn hạn, tuần/tháng theo kế hoạch của bộ phận;

Viết bài và biên tập bài viết hằng ngày PR thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của Công ty trên Fanpage, Instagram và các kênh tự phát triển khác nếu có;

Xây dựng nội dung cho các chương trình bộ sưu tập, Lookbook/Video, sản phẩm mới của Công ty;

Phát triển ý tưởng, câu chuyện, xây dựng nội dung truyền thông, thông điệp sản phẩm theo định hướng chiến lược Marketing của Công ty;

Báo cáo hiệu quả content của các kênh phụ trách theo yêu cầu của trưởng BP hàng ngày/tuần/ tháng;

Đề xuất & Phối hợp sáng tạo nội dung cho các sự kiện truyền thông xây dựng thương hiệu.

Chịu trách nhiệm sản xuất hình ảnh/video:

Lên kế hoạch sản xuất và theo dõi toàn bộ ấn phẩm truyền thông, POSM như: hình ảnh, video,...;

Phối hợp với các BP Photo, Designer, Stylist để sáng tạo nội dung hình ảnh, video phù hợp với Concept đã duyệt;

Phối hợp lên kế hoạch và thực hiện các công đoạn trong việc chụp hình bộ sưu tập, chiến dịch truyền thông mới.

Các công việc phát triển thương hiệu khác:

Làm việc và tìm kiếm các gương mặt KOL phù hợp với tiêu chí của nhãn hàng, kết nối, đồng hành, duy trì mối quan hệ đem lại lợi ích về mặt truyền thông cho nhãn hàng;

Phối hợp nghiên cứu, phân tích insight khách hàng mục tiêu, hoạt động marketing của đối và thủ cũng như cập nhật các xu thế marketing mới.

Đề xuất các chiến lược tối ưu hoạt động MKT và mang lại hiệu quả cho các chiến dịch MKT của Công ty;

Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Nữ từ 98 - 2k2

Có laptop cá nhân;

Từ 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương ưu tiên trong ngành hàng Thời trang/Mỹ phẩm;

Đam mê thời trang, năng động, ham học hỏi, tìm tòi và nắm bắt xu hướng...;

Có thế mạnh viết kịch bản và sản xuất Video, tạo ra các viral clip;

Kỹ năng chụp ảnh điện thoại, chỉnh sửa ảnh/video bằng các phần mềm cơ bản;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

Tư duy sáng tạo và tư duy hình ảnh tốt;

Khả năng làm việc nhóm, chủ động & tôn trọng deadline.

Có thái độ tích cực, học hỏi nhanh, không ngại khó, không ngại thay đổi;

Thu nhập = Lương cứng 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ + Thưởng Doanh Thu + Phụ cấp (Ăn: 800.000 VNĐ và xăng xe: 300.000 VNĐ) => Thu nhập 15 - 20 Triệu/tháng;

Tổng phụ cấp: 1,1 Triệu

Thưởng theo Doanh thu: 3 - 6 Triệu/Tháng ++ (Không giới hạn)

Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng + 100% phụ cấp, thưởng trong thời gian thử việc;

BHXH sau thử việc;

Được thoải mái đề xuất ý kiến, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc;

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ;

Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty.

Trà chiều, quầy bar ăn sáng,...

