Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM, Quận 3
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1. Sáng tạo nội dung:
Lên ý tưởng và sản xuất nội dung sáng tạo, hấp dẫn trên đa dạng nền tảng (Facebook, TikTok, Youtube, Website,...).
Liên tục trau dồi để tạo ra những content độc đáo, mang dấu ấn riêng, không chỉ đơn thuần là "follower".
2. Quản lý kênh truyền thông:
Quản lý nội dung cho các chiến dịch Marketing, đảm bảo tính nhất quán với định vị thương hiệu.
Chăm sóc và phát triển các kênh social media của công ty.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các ngành liên quan về PR, Marketing, truyền thông, ngôn ngữ...
Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương.
Kỹ năng viết tốt, có khả năng diễn đạt ý tưởng rõ ràng, mạch lạc.
Kinh nghiệm quay dựng tiktok, edit clip đơn giản
Khả năng đứng trước ống kính, có thể livestream trên nền tảng TikTok, Facebook (không có kinh nghiệm sẽ được đi đào tạo)
Có kinh nghiệm kinh nghiệm chăm sóc, phát triển kênh
Hiểu biết và sử dụng công cụ AI sản xuất content.
Năng nổ, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8tr - 10tr gross/tháng
Ăn vặt, trà chiều + Máy pha cà phê buff năng lượng mỗi ngày;
Không gian làm việc thoải mái, sang - xịn - mịn, nhạc chill mỗi ngày
Teabreak hằng tháng.
Thiết bị làm việc sẵn sàng
Healthcare: BHXH đóng trên tổng lương, Bảo hiểm 24h, Khám sức khỏe hàng năm.
Thưởng Lễ, tết đủ các dịp trong năm Giỗ tổ hùng vương (10/03), 30/04, 01/05, 02/09, Tết dương lịch, Tết Âm lịch, 8/3, 20/10 - cho các chị em.
Thưởng sinh nhật
Lương tháng 13
Chính sách cho NV có gia đình, con nhỏ...
Chính sách hiếu hỉ/ ốm đau.
Hỗ trợ làm việc online khi cần.
Đào tạo và phát triển: Lộ trình công việc rõ ràng, FREE 100% các khóa học chuyên môn về Marketing trên Coursera
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
