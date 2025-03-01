Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC
- Hồ Chí Minh:
- SCIC Building, 16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, HCM, Quận 3
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận
Sáng tạo và lên kịch bản dạng clip ngắn về sản phẩm, clip bán hàng. Thực hiện quay dựng video, xây dựng video/ short clip và các content cho kênh Tiktok.
Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, cập nhật các chính sách và thuật toán theo thời gian của Tiktok
Thực hiện các báo cáo, theo dõi về nền tảng, về xu hướng thị trường, báo cáo về hiệu quả hoạt động theo yêu cầu của Quản Lý/ Công Ty
Tham gia trực tiếp các buổi Livestream bán hàng cho các nền tảng (Tikok; Shopee; Facebook...) (có khả năng này là một lợi thế lớn)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc: có kinh nghiệm thực hiện nội dung và quay dựng Video cho nền tảng Tiktok
Các kỹ năng khác: Nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần tự giác và trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch thường niên
Ăn cơm miễn phí ở nhà máy
Đào tạo kỹ năng chuyên môn
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nhà nước
Bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm sức khỏe
Khám sức khỏe định kỳ
Cung cấp thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
