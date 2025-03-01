Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trình độ học vấn & chuyên môn : Tốt nghiệp Cao Đẳng- Đại Học trở lên Kinh nghiệm làm việc: có kinh nghiệm thực hiện nội dung và quay dựng Video cho nền tảng Tiktok Các kỹ năng khác: Nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần tự giác và trách nhiệm cao trong công việc.

Sáng tạo và lên kịch bản dạng clip ngắn về sản phẩm, clip bán hàng. Thực hiện quay dựng video, xây dựng video/ short clip và các content cho kênh Tiktok. Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, cập nhật các chính sách và thuật toán theo thời gian của Tiktok Thực hiện các báo cáo, theo dõi về nền tảng, về xu hướng thị trường, báo cáo về hiệu quả hoạt động theo yêu cầu của Quản Lý/ Công Ty Tham gia trực tiếp các buổi Livestream bán hàng cho các nền tảng (Tikok; Shopee; Facebook...) (có khả năng này là một lợi thế lớn)

