Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Producer (Sản xuất phim)

Chúng tôi đang tìm kiếm Video Editor , mang đến cơ hội để bạn phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện tư duy kịch bản và gặt hái những trải nghiệm quý giá trong lĩnh vực sản xuất nội dung Facebook/Tiktok.

Xây dựng và thực hiện biên tập nội dung, kịch bản video/ clip cho các sản phẩm của công ty (Thời trang nữ)

Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng video/ clip cũng như lượt view trên Facebook/Tiktok

Phối hợp với bộ phận quay – dựng video/ clip để hoàn thiện sản phẩm.

Hỗ trợ các bộ phận khác khi được yêu cầu theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Sẵn sàng học hỏi, có chí cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao

Yêu thích làm việc với máy tính, đam mê nội dung số.

Có khả năng viết và biên tập kịch bản là một lợi thế.

Tỉ mỉ, cẩn thận, giàu tính sáng tạo trong công việc.

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA - Quyền Lợi

Lương cơ bản 10-12 triệu đồng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn hóa gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Trang thiết bị hiện đại, không gian làm việc thoải mái, giàu tính sáng tạo.

Cơ hội thử sức với nhiều dự án đa dạng, mở rộng kỹ năng và kinh nghiệm biên tập nội dung.

Cách Thức Ứng Tuyển

