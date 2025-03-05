Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 62 đường 48, phường tân phong,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng, định hướng concept, tuyến nội dung cho thương hiệu, sản phẩm
Lên ý tưởng, viết và biên tập nội dung truyền thông, quảng cáo trên các kênh Social Media (Facebook, Instagram, Zalo, Youtube, ...), Website, Group cộng đồng);
Tham gia lên ý tưởng, sáng tạo nội dung cho các hoạt động Marketing của thương hiệu;
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, quản lý và trực tiếp triển khai nội dung cho các kênh truyền thông của thương hiệu: Facebook, Titkok, youtube,web...
Phối hợp với các nhân sự Marketing in house khác (Stylist, Design, PR,..) và các đối tác truyền thông bên ngoài (KOL/ KOC,..) để triển khai từng tuyến nội dung theo đúng mục đích...
Nghiên cứu khảo sát khách hàng, phân tích insight, triển khai các hoat động marketing cho thương hiệu;
Xử lý các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ngành thời trang.
Đã từng sáng tạo các nội dung video ngắn trên các nền tảng youtube, tiktok, facebook, v.v
Có tinh thần học hỏi, sáng tạo, năng khiếu bổ trợ cho chuyên môn;
Sử dụng được cơ bản các phần mềm đồ họa, quay dựng như capcut, canva...
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 8tr - 12tr
Lương tháng 13 & thưởng hiệu quả;
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng Lễ Tết...., chính sách phúc lợi của công ty, Teambuilding, party, du lịch hàng năm;
Được xét nâng lương 1 lần/ năm;
Được tham gia vào các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng;
Hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 62 đường 48 - Khu dân cư tân quy đông - phường tân phong - quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

