Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà FPT, lô L29B

- 31B

- 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo nội dung hình ảnh, video, meme vui nhộn liên quan đến eSports, bắt trend nhanh trên mạng xã hội.
Thiết kế và sản xuất nội dung thu hút, phù hợp xu hướng.
Hỗ trợ team trong việc xây dựng nội dung đa phương tiện phục vụ truyền thông eSports.
Phối hợp với phòng ban khác để đảm bảo nội dung phù hợp với chiến lược chung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các khối ngành Marketing, Mỹ thuật hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có 1-2 năm kinh nghiệm trong sáng tạo nội dung, multimedia, social media hoặc các vị trí tương tự.
Thành thạo thiết kế hình ảnh, dựng video bằng các công cụ như Photoshop, Canva, CapCut, TikTok,...
Bắt trend tốt, tư duy sáng tạo, thích làm nội dung viral, hài hước.
Có kiến thức và yêu thích eSports là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...)
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ...
Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Play.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

