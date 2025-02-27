Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
- Hồ Chí Minh:
- Thảo Điền,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Quản lý và vận hành kênh YouTube của công ty.
Viết content title video short, title chạy ads Google.
Chỉnh sửa, biên tập video.
Đăng tải video theo kế hoạch định sẵn (3 video short/ngày).
Chạy ads video để tìm kiếm data (được đào tạo thêm nếu chưa có kinh nghiệm).
Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung bài post, video, landing page, hình ảnh quảng cáo.
Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng các phần mềm Edit cơ bản như Capcut
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thẩm mỹ, Giáo dục, Spa,...
Có tư duy thẩm định nội dung tốt
Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc.
Xét tăng lương hàng năm. Chế độ thưởng Lễ, Tết, Thưởng tháng 13,...
Lương thưởng hợp lý phù hợp với năng lực làm việc
Cơ hội làm việc trong hệ thống thẩm mỹ lớn
Môi trường làm việc uy tín, năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến trong công việc đối với nhân sự có kết quả làm việc tốt
Có hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI