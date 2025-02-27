Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thảo Điền,Hồ Chí Minh

Quản lý và vận hành kênh YouTube của công ty.

Viết content title video short, title chạy ads Google.

Chỉnh sửa, biên tập video.

Đăng tải video theo kế hoạch định sẵn (3 video short/ngày).

Chạy ads video để tìm kiếm data (được đào tạo thêm nếu chưa có kinh nghiệm).

Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung bài post, video, landing page, hình ảnh quảng cáo.

Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Kinh nghiệm từ dưới 1 năm ở vị trí tương đương

Biết sử dụng các phần mềm Edit cơ bản như Capcut

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thẩm mỹ, Giáo dục, Spa,...

Có tư duy thẩm định nội dung tốt

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10.000.000đ - 13.000.000đ/tháng

Thời gian thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc.

Xét tăng lương hàng năm. Chế độ thưởng Lễ, Tết, Thưởng tháng 13,...

Lương thưởng hợp lý phù hợp với năng lực làm việc

Cơ hội làm việc trong hệ thống thẩm mỹ lớn

Môi trường làm việc uy tín, năng động, chuyên nghiệp

Có cơ hội thăng tiến trong công việc đối với nhân sự có kết quả làm việc tốt

Có hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc

