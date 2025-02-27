Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thảo Điền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Quản lý và vận hành kênh YouTube của công ty.
Viết content title video short, title chạy ads Google.
Chỉnh sửa, biên tập video.
Đăng tải video theo kế hoạch định sẵn (3 video short/ngày).
Chạy ads video để tìm kiếm data (được đào tạo thêm nếu chưa có kinh nghiệm).
Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung bài post, video, landing page, hình ảnh quảng cáo.
Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ dưới 1 năm ở vị trí tương đương
Biết sử dụng các phần mềm Edit cơ bản như Capcut
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thẩm mỹ, Giáo dục, Spa,...
Có tư duy thẩm định nội dung tốt

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10.000.000đ - 13.000.000đ/tháng
Thời gian thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc.
Xét tăng lương hàng năm. Chế độ thưởng Lễ, Tết, Thưởng tháng 13,...
Lương thưởng hợp lý phù hợp với năng lực làm việc
Cơ hội làm việc trong hệ thống thẩm mỹ lớn
Môi trường làm việc uy tín, năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến trong công việc đối với nhân sự có kết quả làm việc tốt
Có hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

