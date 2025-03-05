Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo các video cho TikTok, Facebook Reels và Instagram Reels, nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm thời trang của công ty.

Lập kế hoạch và sản xuất nội dung video độc đáo và sáng tạo để tăng cường hình ảnh thương hiệu và thu hút khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook Reels và Instagram Reels.

Sáng tạo các kịch bản, quay phim và chỉnh sửa video, đảm bảo nội dung hấp dẫn, phù hợp với xu hướng và định hướng thương hiệu.

Sử dụng phần mềm để chỉnh sửa nội dung và tối ưu hóa video, bao gồm cắt ghép, chỉnh màu, thêm nhạc, và hiệu ứng đặc biệt.

Đo lường và phân tích hiệu quả nội dung của video, điều chỉnh chiến lược sản xuất nội dung theo phản hồi từ người dùng và hiệu suất chiến dịch.

Cập nhật các xu hướng mới nhất trong sản xuất video và công nghệ liên quan để cải tiến quá trình làm việc và nâng cao chất lượng nội dung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng phần mềm Cap Cut, hoặc Premiere, davinci.

Có kinh nghiệm quay và dựng video.

Ưu tiên trong ngành thời trang.

Sở hữu kỹ năng sáng tạo, khả năng nắm bắt xu hướng và thấu hiểu tâm lý khán giả mục tiêu.

Có kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt, khả năng giao tiếp và trình bày ý tưởng hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : Thỏa thuận

Thưởng KPI theo năng lực.

Tăng lương định kỳ theo năng lực, định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Được training kiến thức, kỹ năng làm việc chuyên môn.

Được trang bị thiết bị hiện đại để làm việc như máy tính, laptop,...

Môi trường trẻ trung, năng động và hiện đại.

Văn hóa công ty: đọc sách, thể thao.

Du lịch thường niên cùng công ty, coffee break hàng tuần, đồ ăn nhẹ/nước uống miễn phí.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Tham gia CLB bóng đá công ty hàng tuần.

Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, thưởng các dịp lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM

