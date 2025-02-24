Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Tân Nông Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lê Cơ, Phường An Lạc,Hồ Chí Minh

Producer (Sản xuất phim)

Lên kế hoạch content theo định hướng phát triển kênh và cấp quản lý và công ty mong muốn phát triển.

Xây dựng kịch bản: Ý tưởng nội dung quay, kịch bản quay liên quan tới nội dung phù hợp với định hướng phát triển kênh.

Triển khai thực hiện quay nội dung dựa theo kịch bản đã được duyệt.

Theo dõi và phát triển ý tưởng để thúc đẩy lượt subscribe theo KPI đặt ra.

Nghiên cứu và liên hệ với các kênh Youtube tương đồng về mặt định hướng để tăng trưởng phát kiển kênh.

Hỗ trợ việc quay chụp và tham gia vào quá trình sản xuất video với team Marketing.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên các ứng viên sáng tạo nội dung mạnh về kênh Youtube

Nhanh nhẹn, có tính sáng tạo, chủ động trong công việc

Trung thực, hoà đồng, vui vẻ, nhiệt tình

Biết tìm hiểu thông tin.

Độ tuổi từ 20 trở lên, Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm về viết content mảng nông nghiệp là một lợi thế

Giới tính: không yêu cầu giới tính

Quyền Lợi

Lương: Từ 8 - 10 triệu đồng/tháng (tủy theo năng lực)

Chế độ lương thưởng, hoa hồng và phúc lợi hấp dẫn

Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Thưởng lương tháng 13 và các ngày lễ, tết, nghỉ lễ, tết theo quy chế công ty

Thưởng danh hiệu thi đua hàng năm theo kết quả kinh doanh (tùy chính sách ở từng thời điểm).

Tăng lương theo năng lực

Được phụ cấp xăng xe, ăn ở khi đi công tác

Du lịch 1 năm/1 lần

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghề nghiệp, giá trị bản thân

Các chính sách và giá trị cộng thêm được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Tân Nông Phát

