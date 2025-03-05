Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DTV MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch phát triển nội dung trên các kênh truyền thông. Sáng tạo nội dung bài viết.

Sản Xuất Video Tiktok, Content Tiktok.

Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, kịch bản video viral

Quản lý tài khoản Tiktok

Phối hợp đội ngũ production inhouse để triển khai các buổi quay, các công việc của team nội dung theo yêu cầu của khách hàng.

Phối hợp với team Dự án đề xuất, định hướng nhằm tạo ra những sản phẩm sáng tạo, hiệu quả, viral.

Tham gia các hoạt động production, shooting...bên ngoài khi có yêu cầu và theo phân công của công ty.

Phối hợp với trưởng bộ phận quản lý, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp : CĐ/ĐH các ngành Marketing, QTKD, Ngôn Ngữ và một số ngành liên quan

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tiktok content creator, viết kịch bản video ngắn,..

Kỹ năng viết lách tốt, câu từ rõ nghĩa, truyền tải được thông điệp

Sáng tạo, có khả năng diễn đạt ý tưởng bằng câu chữ và mô tả hình ảnh

Nhiệt tình, năng động, trách nhiệm với công việc

Kỹ năng biên tập nội dung tốt, nhạy cảm với Social trend, nắm bắt xu hướng

Có kỹ năng tìm kiếm, phân tích và tổng hợp tốt thông tin thị trường

Biết sử dụng tin học văn phòng.

Sử dụng được phần mềm thiết kế cơ bản, chỉnh sửa video đơn giản là 1 một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DTV MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/Tháng.

Trong đó bao gồm:

Lương cơ bản ( 7 triệu - 10 triệu)

Thưởng KPI đạt hiệu quả công việc

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN

Tham gia các hoạt động Lễ, Tết, YEP,...

Được đào tạo chương trình nhân tài của công ty

Được hỗ trợ laptop làm việc công nghệ cao

Đánh giá tăng lương theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động - thân thiện

Công ty về dịch vụ cưới hàng đầu Việt Nam..

Thời gian làm việc: T2 - T7 (09h00 - 18h00), Off chủ nhật hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DTV MEDIA

