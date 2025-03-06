Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI HIỆP BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI HIỆP BÌNH
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Producer (Sản xuất phim)

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà 100 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM, Quận Phú Nhuận

Lên kế hoạch nội dung & Sáng tạo nội dung, quản trị và vận hành các kênh Social media: Tiktok, Facebook, Youtube, Instagram,..., website và các kênh truyền thông nội bộ. Hiểu thuật toán của từng nền tảng. Có kinh nghiệm xây kênh short video là một điểm cộng lớn.
Lập kế hoạch và chiến lược thực thi content trên các kênh và website theo quý/tháng.
Sản xuất và biên tập nội dung đa dạng (bài viết, hình ảnh, video) phù hợp với từng nền tảng, tập trung vào việc tạo ra nội dung lan tỏa và thu hút tương tác.
Tổ chức sản xuất nội dung media: lên kịch bản, phối hợp tổ chức sản xuất media, phối hợp làm tiền kỳ, hậu kỳ cùng chuyên viên media.
Viết kịch bản shorts video, video quảng cáo sản phẩm, video viral.
Chụp ảnh, quay clip, viết content đăng bài MXH... theo lịch.
Theo dõi và quản lý các tài khoản mạng xã hội, đảm bảo tương tác hiệu quả với người dùng, đồng thời phát triển và duy trì cộng đồng trực tuyến bền vững.
Phân tích hiệu suất của nội dung thông qua các chỉ số KPIs, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông và đề xuất cải thiện.
Tìm hiểu, nghiên cứu insight khách hàng; nghiên cứu thị trường; nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu trends, bắt trends Tiktok, Facebook, Youtube,...
Cập nhật và áp dụng các xu hướng mới trên social media để đảm bảo nội dung luôn thu hút, phù hợp với thị hiếu của đối tượng mục tiêu.
Tham gia đóng góp ý tưởng cho các dự án sáng tạo content marketing, kế hoạch marketing, chương trình khuyến mại.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác như Marketing, Sales để đảm bảo nội dung truyền tải đúng thông điệp chiến lược của công ty.
Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ, phát triển nội dung nhằm thúc đẩy văn hóa công ty và đảm bảo sự gắn kết nhân viên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing và ít nhất 1 năm trong lĩnh vực thời trang hoặc sáng tạo nội dung
Kỹ năng thiết kế, sáng tạo, viết và biên tập tốt, có khả năng sáng tạo nội dung đa dạng (bài viết, video, hình ảnh) phù hợp với các nền tảng social media.
Tư duy sáng tạo và khả năng lập kế hoạch nội dung, hiểu rõ các mục tiêu marketing và cách triển khai chiến lược hiệu quả.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý và phân tích nội dung như Google Analytics, Facebook Insights, hoặc các công cụ tương tự.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ AI (như ChatGPT, Jasper) để hỗ trợ sáng tạo nội dung và phân tích dữ liệu.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao trong môi trường startup.
Tinh thần học hỏi và linh hoạt, luôn cập nhật xu hướng mới trong marketing số.

Lương cơ bản: 12 - 15 triệu.
Các phụ cấp khác + thưởng doanh số tháng theo chính sách Công ty.
Lương tháng 13 cố định, tùy theo doanh số năm sẽ xét thêm lương tháng 14 – 15.
Cơm trưa miễn phí tại văn phòng.
Xét tăng lương hàng năm.
Các chế độ khác như Bảo hiểm, du lịch, khám sức khỏe, sinh nhật, hiếu hỉ, nghỉ phép, nghỉ lễ, quỹ khuyến học, quà thăm hỏi… được thực hiện minh bạch theo luật lao động Việt Nam, quy định Công đoàn, quy định Công ty.
Cơ hội học hỏi trong môi trường kinh doanh nhượng quyền thương hiệu, gặp gỡ nhiều người nổi tiếng.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI HIỆP BÌNH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hồ Chí Minh

