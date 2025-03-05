Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 181 Thân văn nhiếp, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Lên kịch bản, ý tưởng quay dựng video, bao gồm thu voice, diễn xuất..
- Định hướng, xây dựng, chăm sóc và phát triển kênh TIKTOK
- Nghiên cứu các thuật toán, theo dõi các trend, từ khóa theo thời gian của tiktok
- Tham gia sản xuất nội dung khác khi có yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm
Có kênh tiktok riêng là lợi thế
Thành thạo các thuật toán tiktok
Thành Thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video
Có kênh tiktok riêng là lợi thế
Thành thạo các thuật toán tiktok
Thành Thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video
Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm: 8-10tr
- Môi trường văn phòng, vui vẻ, năng động
- Nhiều cơ hội thăng tiến
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định của PL.
- 12 ngày phép/ năm
- Môi trường văn phòng, vui vẻ, năng động
- Nhiều cơ hội thăng tiến
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định của PL.
- 12 ngày phép/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI