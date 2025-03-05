Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 181 Thân văn nhiếp, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lên kịch bản, ý tưởng quay dựng video, bao gồm thu voice, diễn xuất..

- Định hướng, xây dựng, chăm sóc và phát triển kênh TIKTOK

- Nghiên cứu các thuật toán, theo dõi các trend, từ khóa theo thời gian của tiktok

- Tham gia sản xuất nội dung khác khi có yêu cầu từ cấp trên

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm

Có kênh tiktok riêng là lợi thế

Thành thạo các thuật toán tiktok

Thành Thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video

Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm: 8-10tr

- Môi trường văn phòng, vui vẻ, năng động

- Nhiều cơ hội thăng tiến

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định của PL.

- 12 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP

