Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần Truecos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 180 Nguyễn Thị Búp, Tân Chánh Hiệp,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim)

- Viết kịch bản video ngắn review trên các nền tảng MXH

- Định hướng tuyến nội dung và viết thông tin sản phẩm trên các sàn TMDT

- Phối hợp với team, hỗ trợ sản xuất video.

Yêu Cầu Công Việc

- Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đam mê review, phân tích sản phẩm.

- Hồ sơ sáng tạo nội dung phong phú trên các nền tảng mạng xãhội khác nhau.

- Hiểu biết sâu sắc về các chỉ số và công cụ phân tích mạng xã hội.

Tại Công ty cổ phần Truecos Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-12 triệu theo năng lực

Thưởng lương tháng 13 nếu làm full time.

Cơ hội thể hiện tài năng và thúc đẩy phát triển sự nghiệp cá nhân.

Được trải nghiệm nhiều sản phẩm cần thiết trong cuộc sống thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Truecos

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.