Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần Truecos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty cổ phần Truecos
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 180 Nguyễn Thị Búp, Tân Chánh Hiệp,Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Viết kịch bản video ngắn review trên các nền tảng MXH
- Định hướng tuyến nội dung và viết thông tin sản phẩm trên các sàn TMDT
- Phối hợp với team, hỗ trợ sản xuất video.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đam mê review, phân tích sản phẩm.
- Hồ sơ sáng tạo nội dung phong phú trên các nền tảng mạng xãhội khác nhau.
- Hiểu biết sâu sắc về các chỉ số và công cụ phân tích mạng xã hội.
Tại Công ty cổ phần Truecos Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10-12 triệu theo năng lực
Thưởng lương tháng 13 nếu làm full time.
Cơ hội thể hiện tài năng và thúc đẩy phát triển sự nghiệp cá nhân.
Được trải nghiệm nhiều sản phẩm cần thiết trong cuộc sống thực tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Truecos
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
