Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Chung Cư Hưng Phát 2

- Silver Star 156A Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản, quay dựng video TikTok
Xây dựng kế hoạch phát triển nội dung tiktok theo chiến lược, kế hoạch Truyền thông được duyệt, thực thi, báo cáo tiến độ & kết quả
Tích cực theo dõi và cập nhật những thay đổi về xu hướng KOLs, KOC để đề xuất phương án booking hiệu quả.
Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend và xu hướng mới nhất
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo Chí, Truyền Thông, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.
Có portfolio các dự án content đã thực hiện.

Tại Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10 triệu đến 15 triệu/ tháng (tuỳ theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên).
Được xét thưởng lương tháng 13 theo hiệu quả chung của công ty
Được đi du lịch cùng công ty hàng năm.
Đóng BHXH theo quy định.
Review tăng lương 1 năm 1 lần.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment

Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A3.02 Toà Nhà Hưng Phát Silver Star, 156A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

