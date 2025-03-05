Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chung Cư Hưng Phát 2 - Silver Star 156A Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản, quay dựng video TikTok

Xây dựng kế hoạch phát triển nội dung tiktok theo chiến lược, kế hoạch Truyền thông được duyệt, thực thi, báo cáo tiến độ & kết quả

Tích cực theo dõi và cập nhật những thay đổi về xu hướng KOLs, KOC để đề xuất phương án booking hiệu quả.

Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend và xu hướng mới nhất

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo Chí, Truyền Thông, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.

Có portfolio các dự án content đã thực hiện.

Tại Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10 triệu đến 15 triệu/ tháng (tuỳ theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên).

Được xét thưởng lương tháng 13 theo hiệu quả chung của công ty

Được đi du lịch cùng công ty hàng năm.

Đóng BHXH theo quy định.

Review tăng lương 1 năm 1 lần.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, nhiệt huyết.

