Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment
- Hồ Chí Minh:
- Chung Cư Hưng Phát 2
- Silver Star 156A Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản, quay dựng video TikTok
Xây dựng kế hoạch phát triển nội dung tiktok theo chiến lược, kế hoạch Truyền thông được duyệt, thực thi, báo cáo tiến độ & kết quả
Tích cực theo dõi và cập nhật những thay đổi về xu hướng KOLs, KOC để đề xuất phương án booking hiệu quả.
Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend và xu hướng mới nhất
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.
Có portfolio các dự án content đã thực hiện.
Tại Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment Thì Được Hưởng Những Gì
Được xét thưởng lương tháng 13 theo hiệu quả chung của công ty
Được đi du lịch cùng công ty hàng năm.
Đóng BHXH theo quy định.
Review tăng lương 1 năm 1 lần.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, nhiệt huyết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vina Green Plus Investment
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
