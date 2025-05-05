Tuyển Product Marketing Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1 USD

* Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu

* Địa đểm làm việc: Trụ Sở Chính KCN Vĩnh Tuy – Lĩnh Nam – Hoàng Mai, HN

- Điều chỉnh dự báo Bán hàng hàng tháng đối với các Nhãn hàng phụ trách

- Thực hiện phân tích dự báo hiện tại và tương lai, đảm bảo tuân thủ quá trình và phương pháp dự báo

- Thay thế và phân tích toàn bộ dữ liệu hợp lý để lập dự báo Bán hàng (căn cứ vào doanh thu quá khứ, xu hướng thị trường, tính mùa vụ, các chương trình khuyến mãi, định mức tồn kho,..)

- Đưa ra các điều chỉnh để dự báo và lên chỉ tiêu tồn kho dựa vào những thay đổi về nhu cầu theo xu hướng thị trường

- Quản lý các chỉ tiêu tồn kho (bao gồm mức lưu kho an toàn)

- Tham gia các cuộc họp về dự báo và lên kế hoạch tồn kho với Phòng Marketing, Kế hoạch Bán hàng, Kế hoạch sản xuất. Kiểm tra các dự báo bán hàng và chỉ tiêu hàng tồn kho được đệ trình (tập trung vào quá trình chuyển đổi nhãn hiệu, giới thiệu sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi)

- Nhận đơn hàng từ Phòng Marketing và làm việc với các Phòng ban liên quan, làm việc với bên thứ 3 để gia công các đơn hàng khuyến mãi cho các Nhãn hàng phụ trách. Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến hàng gia công: Phân tích nhu cầu bán hàng và lượng gia công mỗi đợt, thời hạn đóng hàng, tồn kho, điều chuyển hàng;