Tuyển Product Marketing Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1 USD

Tuyển Product Marketing Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1 USD

Diana Unicharm JSC
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/05/2025
Diana Unicharm JSC

Product Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Diana Unicharm JSC

Mức lương
750 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hanoi.

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 750 - 1 USD

* Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu
* Địa đểm làm việc: Trụ Sở Chính KCN Vĩnh Tuy – Lĩnh Nam – Hoàng Mai, HN
- Điều chỉnh dự báo Bán hàng hàng tháng đối với các Nhãn hàng phụ trách
- Thực hiện phân tích dự báo hiện tại và tương lai, đảm bảo tuân thủ quá trình và phương pháp dự báo
- Thay thế và phân tích toàn bộ dữ liệu hợp lý để lập dự báo Bán hàng (căn cứ vào doanh thu quá khứ, xu hướng thị trường, tính mùa vụ, các chương trình khuyến mãi, định mức tồn kho,..)
- Đưa ra các điều chỉnh để dự báo và lên chỉ tiêu tồn kho dựa vào những thay đổi về nhu cầu theo xu hướng thị trường
- Quản lý các chỉ tiêu tồn kho (bao gồm mức lưu kho an toàn)
- Tham gia các cuộc họp về dự báo và lên kế hoạch tồn kho với Phòng Marketing, Kế hoạch Bán hàng, Kế hoạch sản xuất. Kiểm tra các dự báo bán hàng và chỉ tiêu hàng tồn kho được đệ trình (tập trung vào quá trình chuyển đổi nhãn hiệu, giới thiệu sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi)
- Nhận đơn hàng từ Phòng Marketing và làm việc với các Phòng ban liên quan, làm việc với bên thứ 3 để gia công các đơn hàng khuyến mãi cho các Nhãn hàng phụ trách. Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến hàng gia công: Phân tích nhu cầu bán hàng và lượng gia công mỗi đợt, thời hạn đóng hàng, tồn kho, điều chuyển hàng;

Với Mức Lương 750 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Diana Unicharm JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Diana Unicharm JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Diana Unicharm JSC

Diana Unicharm JSC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Vinh Tuy Industrial Zone, Linh Nam, Hoang Mai, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-product-marketing-thu-nhap-750-1-000-thang-tai-ha-noi-job354299
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 18 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crowe Vietnam Co., Ltd
Tuyển Product Marketing Crowe Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Crowe Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apx Global Management Limited
Tuyển Product Marketing Apx Global Management Limited làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Apx Global Management Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Quảng Ngãi Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Page Group Vietnam
Tuyển Product Marketing Page Group Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Page Group Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Product Marketing Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Product Marketing Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fujinet Systems JSC
Tuyển Product Marketing Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fujinet Systems JSC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 18 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crowe Vietnam Co., Ltd
Tuyển Product Marketing Crowe Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Crowe Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apx Global Management Limited
Tuyển Product Marketing Apx Global Management Limited làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Apx Global Management Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Quảng Ngãi Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Page Group Vietnam
Tuyển Product Marketing Page Group Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Page Group Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Product Marketing Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Product Marketing Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fujinet Systems JSC
Tuyển Product Marketing Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fujinet Systems JSC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Funtap
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Marketing Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD IIG VIỆT NAM
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Befinancial làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Befinancial
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Thygesen Textile Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 800 USD Thygesen Textile Vietnam
550 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Carl Zeiss Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Carl Zeiss Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Public Bank Securities Vietnam Company Limited (PBSV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Public Bank Securities Vietnam Company Limited (PBSV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Mizuho Bank, Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mizuho Bank, Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Aeon Mall Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 800 USD Aeon Mall Vietnam Co., Ltd
650 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Techcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Murata Electronics (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Murata Electronics (Vietnam) Co., Ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công Ty Cổ Phần VIVU Journeys Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần VIVU Journeys Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MB Ageas Life Insurance Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MB Ageas Life Insurance Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH DAIICHI SANKYO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DAIICHI SANKYO VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing British University Vietnam (BUV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận British University Vietnam (BUV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crossian Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Unigen Vietnam Hanoi Co.Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Unigen Vietnam Hanoi Co.Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD SUNNEXUS CO., LTD
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Olympus Medical Systems Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Olympus Medical Systems Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 1,800 USD Navigos Search
1,500 - 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Hanwha Aero Engines Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hanwha Aero Engines Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm