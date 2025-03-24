Tuyển Product Marketing Masan Consumer Holdings làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động Sản xuất, Bảo trì, SHE, KTCN và hoạt động cải tiến ở nhà máy VTF, VHW_Chi nhánh Sóng Thần và các site Vihawa phát sinh.

• Thiết lập các mục tiêu về hiệu quả sản xuất, chi phí sản xuất và xây dựng các tiêu chí đánh giá. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, PCCC, ... trong phạm vi nhà máy VTF, VHW_Chi nhánh Sóng Thần và các site Vihawa phát sinh.

• Tham gia vào các dự án Innovation, hợp tác và cùng các Bộ phận khác thực hiện các công việc nhằm đạt kế hoạch và mục tiêu của nhà máy VTF & VHW_Chi nhánh Sóng Thần và các site Vihawa phát sinh.

• Xây dựng các mục tiêu về hiệu quả Sản xuất, Bảo trì, SHE, Công nghệ. Thiết lập hệ thống theo dõi, đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu trên

• Quản lý, đào tạo đội ngũ Sản xuất, Bảo trì, SHE, Công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại được giao & định hướng phát triển lương lai.

• Kết hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan trong việc triển khai các dự án phát triển sản phẩm mới, nguyên liệu mới, công nghệ mới … nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động Make

• Thường xuyên tổ chức các chương trình cải tiến, 5S, SHE trong hoạt động Make nhằm giảm tổn thất, chi phí, đảm bảo môi trường nhà máy xanh, sạch, đẹp qua đó nâng cao hình ảnh, hiệu quả hoạt động MAKE.