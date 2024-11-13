Tuyển Phát triển cộng đồng CÔNG TY TNHH HEDIMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Phát triển cộng đồng CÔNG TY TNHH HEDIMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH HEDIMA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH HEDIMA

Phát triển cộng đồng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển cộng đồng Tại CÔNG TY TNHH HEDIMA

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 523 Tô Hiến Thành, Quận 10

Mô Tả Công Việc Phát triển cộng đồng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Triển khai các dự án & các chiến dịch tiếp thị ngắn hạn/trung hạn/dài hạn với các công ty đa quốc gia hàng đầu Việt Nam như: Sanofi, Pfizer, MSD, AstraZeneca,...
Phối hợp cùng team xây dựng, thực hiện, quản lý các hoạt động nằm trong phạm vi dự án.
Theo dõi tiến độ dự án & báo cáo định kỳ cho Project Manager.
Thu thập phản hồi của khách hàng & phối hợp cùng team để điều chỉnh hợp lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về Sales/Marketing (ưu tiên các bạn có đam mê làm việc trong lĩnh vực healthcare).
Kỹ năng quản lý công việc đa nhiệm.
Kỹ năng xử lý báo cáo chuẩn.
Biết sử dụng các công cụ quản lý dự án là 1 lợi thế.
Sử dụng thành thạo công cụ Office, Google Docs, Google Sheet, ...
Trung thực, cẩn thận và có tính kỹ luật cao.
Năng nổ, cầu thị, chủ động tự học.
Giao tiếp hiệu quả, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác & team nội bộ.

Tại CÔNG TY TNHH HEDIMA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực .
Lương tháng 13 và thưởng theo doanh số công ty .
12 ngày nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết, Hiếu, Hỷ,... theo lịch của nhà nước.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Luật lao động.
Bảo biểm sức khỏe tư nhân.
Phụ cấp sinh nhật, hiếu hỷ, ...
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn theo lịch đào tạo của công ty .
Đánh giá tăng lương định kỳ 12 tháng theo quy định.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEDIMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HEDIMA

CÔNG TY TNHH HEDIMA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 523 Tô Hiến Thành Phường 14 Quận 10

CÔNG TY TNHH HEDIMA
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm