Tuyển IT Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

IT Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Project Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Quản lý các dự án CNTT được giao thuộc mảng Ngân hàng, lập kế hoạch chi tiết và thực hiện triển khai các dự án được giao. Ước tính và phân bổ nguồn lực cần thiết cho dự án.
Thường xuyên đánh giá tình trạng của dự án và báo cáo kịp thời cho ban lãnh đạo
Quản lý các bên liên quan của dự án và quản lý nguồn lực: Phân bổ nguồn lực hiệu quả, phân chia công việc cho thành viên, theo dõi tiến độ và nghiệm thu.
Đảm bảo luồn thông tin thống suốt và đồng bộ giữa các bên liên quan và các thành viên trong dự án. Đo lường hiệu quả của việc thực hiện dự án.
Quản lý các rủi ro và xung đột trong dự án.
Chịu trách nhiệm triển khai và hỗ trợ sau triển khai các phần mềm.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1.5 năm kinh nghiệm kinh nghiệm trong vị trí Project Manager, ưu tiên UV có kinh nghiệm làm PM trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán
Hiểu biết và nắm rõ về các phương pháp, mô hình quản lý dự án, quản lý team hiện đại như PMI, Agile/ Scrum
Có khả năng viết tài liệu quản lý dự án
Khả năng tổ chức, quản lý tốt với các thành viên dự án và các phòng ban liên quan
Ưu tiên Có các chứng chỉ quản lý dự án như PMP, PMI, ACP là một lợi thế
Ưu tiên Có kiến thức về các quy trình, tiêu chuẩn của thế giới về CNTT như CMMI, ITIL, ISO 27000...
Ưu tiên nhân sự đi làm được sớm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2- thứ 6, nghỉ thứ 7 & CN
Thu nhập từ 25.000.000VND Net- 30.000.000VND Net/tháng
Ký hợp đồng chính thức và nhận full lương Net từ tháng đầu tiên, không cần qua thử việc.
Thu nhập 13 tháng lương Net/năm + Thưởng
Tham gia vào các dự án lớn của Ngân hàng
Quy đổi phép thành tiền
Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành
Teambuilding 3 tháng 1 lần
Bóng đá 1 trận/1 tuần
Liên hoan ăn uống "triền miên”
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần
Chế độ du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 & 15, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

