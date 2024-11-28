Tuyển IT Project Manager Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mobifone - Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6, ngõ 82, phố Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phân tích, đánh giá, xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, đề tài, dự án thử nghiệm các ứng dụng phần mềm có ứng dụng các công nghệ mới.

Phát triển và bảo trì các ứng dụng phần mềm trên nền tảng.

NET theo yêu cầu của doanh nghiệp

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo đơn vị

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu về trình độ

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin (ngành đúng hoặc ngành gần) thuộc một trong các loại trường sau:

Đại học công lập trong nước

Trường ngoài công lập phải thuộc nhóm 100 trường tốt nhất Việt Nam.

Các trường Đại học nước ngoài thuộc nhóm 1200 trường Đại học tốt nhất tại bảng xếp hạng toàn cầu (World University/ World Universities/ Global Universities) hoặc thuộc nhóm 100 trường đại học tốt nhất tại bảng xếp hạng National Liberal Arts Colleges Rankings. Thời gian bảng xếp hạng phải thuộc một trong các năm từ thời điểm ứng viên theo học đến thời điểm ứng tuyển..

2. Yêu cầu về kinh nghiệm, kỹ năng

Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng phần mềm. Thành thạo một trong số các ngôn ngữ, framework back-end .NET, PHP (Lavarel Framework), Sping Boots. Hoặc Front-end như Angular, Javascript.

Ưu tiên: có hiểu biết cơ bản về Cloud, Linux, các vấn đề liên quan đến quản trị hệ thống.

Hiểu biết vững về các quy trình phát triển phần mềm

3. Yêu cầu chung khác:

Độ tuổi: Dưới 35 tuổi.

Ngoại ngữ 450 Toeic hoặc tương đương trở lên.

Có kĩ năng tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề.

Trung thực, nhanh nhẹn và linh hoạt

Có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tương tác tốt, khả năng làm việc nhóm và tự chủ cao.

Có khả năng phân tích, trình bày vấn đề, giải quyết vấn đề

Có đam mê và liên tục cập nhật các xu thế công nghệ, giải pháp, dịch vụ mới

Thành thạo word, excel.

Có kĩ năng viết báo cáo tổng hợp và kĩ năng trình bày trước đám đông.

Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mobifone - Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn + khen thưởng khác như thưởng kết quả SXKD; thưởng lễ, Tết, các ngày kỷ niệm...

Thường xuyên được cập nhật công nghệ mới, phát triển các kỹ năng mềm, tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhiều thử thách, phát huy tối đa sở trường với 70% trình độ Thạc sỹ và Tiến sĩ

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại, laptop, máy tính cá nhân... cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc

Các chế độ phúc lợi khác (phụ cấp ăn trưa, du xuân, du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm...)

Gói bảo hiểm sức khỏe với tổng giá trị: 300.000.000/năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo...

Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mobifone - Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin