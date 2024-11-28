Tuyển IT Project Manager Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mobifone - Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Project Manager Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mobifone - Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone Pro Company
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 6, ngõ 82, phố Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Phân tích, đánh giá, xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, đề tài, dự án thử nghiệm các ứng dụng phần mềm có ứng dụng các công nghệ mới.
Phát triển và bảo trì các ứng dụng phần mềm trên nền tảng.
NET theo yêu cầu của doanh nghiệp
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo đơn vị
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Yêu cầu về trình độ
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin (ngành đúng hoặc ngành gần) thuộc một trong các loại trường sau:
Đại học công lập trong nước
Trường ngoài công lập phải thuộc nhóm 100 trường tốt nhất Việt Nam.
Các trường Đại học nước ngoài thuộc nhóm 1200 trường Đại học tốt nhất tại bảng xếp hạng toàn cầu (World University/ World Universities/ Global Universities) hoặc thuộc nhóm 100 trường đại học tốt nhất tại bảng xếp hạng National Liberal Arts Colleges Rankings. Thời gian bảng xếp hạng phải thuộc một trong các năm từ thời điểm ứng viên theo học đến thời điểm ứng tuyển..
2. Yêu cầu về kinh nghiệm, kỹ năng
Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng phần mềm. Thành thạo một trong số các ngôn ngữ, framework back-end .NET, PHP (Lavarel Framework), Sping Boots. Hoặc Front-end như Angular, Javascript.
Ưu tiên: có hiểu biết cơ bản về Cloud, Linux, các vấn đề liên quan đến quản trị hệ thống.
Hiểu biết vững về các quy trình phát triển phần mềm
3. Yêu cầu chung khác:
Độ tuổi: Dưới 35 tuổi.
Ngoại ngữ 450 Toeic hoặc tương đương trở lên.
Có kĩ năng tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề.
Trung thực, nhanh nhẹn và linh hoạt
Có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tương tác tốt, khả năng làm việc nhóm và tự chủ cao.
Có khả năng phân tích, trình bày vấn đề, giải quyết vấn đề
Có đam mê và liên tục cập nhật các xu thế công nghệ, giải pháp, dịch vụ mới
Thành thạo word, excel.
Có kĩ năng viết báo cáo tổng hợp và kĩ năng trình bày trước đám đông.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin (ngành đúng hoặc ngành gần) thuộc một trong các loại trường sau:
Đại học công lập trong nước
Trường ngoài công lập phải thuộc nhóm 100 trường tốt nhất Việt Nam.
Các trường Đại học nước ngoài thuộc nhóm 1200 trường Đại học tốt nhất tại bảng xếp hạng toàn cầu (World University/ World Universities/ Global Universities) hoặc thuộc nhóm 100 trường đại học tốt nhất tại bảng xếp hạng National Liberal Arts Colleges Rankings. Thời gian bảng xếp hạng phải thuộc một trong các năm từ thời điểm ứng viên theo học đến thời điểm ứng tuyển..
2. Yêu cầu về kinh nghiệm, kỹ năng
Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng phần mềm. Thành thạo một trong số các ngôn ngữ, framework back-end .NET, PHP (Lavarel Framework), Sping Boots. Hoặc Front-end như Angular, Javascript.
Ưu tiên: có hiểu biết cơ bản về Cloud, Linux, các vấn đề liên quan đến quản trị hệ thống.
Hiểu biết vững về các quy trình phát triển phần mềm
3. Yêu cầu chung khác:
Độ tuổi: Dưới 35 tuổi.
Ngoại ngữ 450 Toeic hoặc tương đương trở lên.
Có kĩ năng tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề.
Trung thực, nhanh nhẹn và linh hoạt
Có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tương tác tốt, khả năng làm việc nhóm và tự chủ cao.
Có khả năng phân tích, trình bày vấn đề, giải quyết vấn đề
Có đam mê và liên tục cập nhật các xu thế công nghệ, giải pháp, dịch vụ mới
Thành thạo word, excel.
Có kĩ năng viết báo cáo tổng hợp và kĩ năng trình bày trước đám đông.
Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mobifone - Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn + khen thưởng khác như thưởng kết quả SXKD; thưởng lễ, Tết, các ngày kỷ niệm...
Thường xuyên được cập nhật công nghệ mới, phát triển các kỹ năng mềm, tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhiều thử thách, phát huy tối đa sở trường với 70% trình độ Thạc sỹ và Tiến sĩ
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại, laptop, máy tính cá nhân... cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc
Các chế độ phúc lợi khác (phụ cấp ăn trưa, du xuân, du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm...)
Gói bảo hiểm sức khỏe với tổng giá trị: 300.000.000/năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo...
Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Thường xuyên được cập nhật công nghệ mới, phát triển các kỹ năng mềm, tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhiều thử thách, phát huy tối đa sở trường với 70% trình độ Thạc sỹ và Tiến sĩ
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại, laptop, máy tính cá nhân... cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc
Các chế độ phúc lợi khác (phụ cấp ăn trưa, du xuân, du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm...)
Gói bảo hiểm sức khỏe với tổng giá trị: 300.000.000/năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo...
Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Mobifone - Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI