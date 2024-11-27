Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 100 Triệu

Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 100 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

IT Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Project Manager Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Mức lương
70 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương 70 - 100 Triệu

Lập kế hoạch chiến lược:
Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển công nghệ blockchain dài hạn của công ty.
Xác định các cơ hội kinh doanh mới và định hình các sản phẩm, dịch vụ dựa trên blockchain.
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng công nghệ để đưa ra các quyết định chiến lược.
Quản lý đội ngũ:
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ của trung tâm blockchain.
Xây dựng và duy trì một môi trường làm việc sáng tạo và hiệu quả.
Phân công công việc, đánh giá hiệu suất và xây dựng kế hoạch phát triển cho từng thành viên.
Phát triển sản phẩm:
Lãnh đạo quá trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển các sản phẩm, dịch vụ dựa trên blockchain.
Đảm bảo chất lượng, hiệu suất và bảo mật của các sản phẩm.
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty để tích hợp các sản phẩm blockchain vào quy trình kinh doanh.
Hợp tác với đối tác:
Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp và các tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực blockchain.
Tham gia các sự kiện, hội thảo để cập nhật kiến thức và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Quản lý dự án:
Lên kế hoạch, theo dõi và đánh giá tiến độ các dự án blockchain.
Quản lý rủi ro và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Với Mức Lương 70 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán học, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ blockchain, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội ngũ và triển khai dự án blockchain.
Hiểu biết sâu sắc về công nghệ blockchain, các thuật toán đồng thuận, các nền tảng blockchain phổ biến (Ethereum, Hyperledger,...).
Kỹ năng:
Kỹ năng lãnh đạo: Khả năng lãnh đạo, truyền cảm hứng và xây dựng đội ngũ.
Kỹ năng lãnh đạo:
Kỹ năng quản lý dự án: Lên kế hoạch, theo dõi và đánh giá tiến độ dự án.
Kỹ năng quản lý dự án:
Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp hiệu quả với các cấp quản lý, đối tác và khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp:
Kỹ năng phân tích: Khả năng phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Kỹ năng phân tích:
Kỹ năng kỹ thuật: Hiểu biết sâu về các công nghệ blockchain, các ngôn ngữ lập trình (Solidity, Go,...), các cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống phân tán.
Kỹ năng kỹ thuật:
Các phẩm chất khác:
Sáng tạo, chủ động, có tầm nhìn chiến lược.
Khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động và thay đổi nhanh chóng.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng dự án, thưởng thâm niên, thưởng Mấy, các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành;
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo;
Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày lễ,....;
Đào tạo và Phát triển
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến;
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực;
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân;
Chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, hà Nội

