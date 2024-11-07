Tuyển QA Enginneer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển QA Enginneer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM

QA Enginneer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng QA Enginneer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 03, Toà nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Phùng Khoang, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc QA Enginneer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch kiểm thử
Phân tích yêu cầu của dự án và sản phẩm để xây dựng kế hoạch kiểm thử chi tiết.
Xác định các tiêu chí chất lượng và phương pháp kiểm thử phù hợp với từng giai đoạn phát triển của phần mềm.
Thiết kế và thực hiện kịch bản kiểm thử:
Phát triển và thiết kế kịch bản kiểm thử (test cases) dựa trên các yêu cầu chức năng và phi chức năng.
Đảm bảo rằng các kịch bản kiểm thử có thể bao quát toàn bộ các chức năng của ứng dụng.
Thực hiện kiểm thử thủ công và tự động (nếu cần), ghi nhận kết quả và tiến hành phân tích.
Kiểm tra và phát hiện lỗi:
Thực hiện kiểm thử phần mềm để tìm ra các lỗi và vấn đề có thể xảy ra trong quá trình sử dụng.
Ghi lại và báo cáo lỗi một cách chi tiết, bao gồm các thông tin cần thiết để giúp đội ngũ phát triển xác định nguyên nhân và phương án khắc phục.
Theo dõi và xác minh các lỗi đã được sửa để đảm bảo chúng không xuất hiện trở lại.
Đánh giá và phân tích chất lượng sản phẩm:
Đánh giá chất lượng của phần mềm thông qua các chỉ số và tiêu chí đã được xác định.
Phân tích xu hướng lỗi để xác định các vấn đề tiềm ẩn và cải thiện quy trình phát triển.
Cải tiến quy trình và phương pháp kiểm thử:
Đề xuất và thực hiện các cải tiến trong quy trình phát triển phần mềm và kiểm thử để nâng cao hiệu suất và chất lượng.
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ và công cụ kiểm thử mới nhằm tối ưu hóa quy trình kiểm thử.
Đảm bảo tài liệu và báo cáo:
Cập nhật và duy trì tài liệu kiểm thử, bao gồm kế hoạch kiểm thử, kịch bản kiểm thử, và báo cáo kết quả kiểm thử.
Trình bày kết quả kiểm thử cho các bên liên quan và đề xuất phương án cải tiến dựa trên dữ liệu thu thập được.
Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân sự:
Hỗ trợ đào tạo cho các thành viên trong đội ngũ phát triển và kiểm thử về các phương pháp và quy trình kiểm thử hiệu quả.
Tạo môi trường làm việc tích cực và khuyến khích việc chia sẻ kiến thức giữa các thành viên trong nhóm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức kỹ thuật: Nắm vững các quy trình kiểm thử phần mềm, công cụ kiểm thử tự động, và các ngôn ngữ lập trình liên quan.
Kiến thức kỹ thuật:
Kỹ năng phân tích: Khả năng phân tích yêu cầu và phát hiện vấn đề trong phần mềm.
Kỹ năng phân tích:
Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt để phối hợp hiệu quả với các nhóm khác trong dự án.
Kỹ năng giao tiếp:
Chú ý đến chi tiết: Cẩn thận và tỉ mỉ trong việc kiểm tra và ghi nhận kết quả.
Chú ý đến chi tiết:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ;
Phụ cấp ăn trưa 700.000 VNĐ;
Được tham gia tất cả các khóa học tại Gitiho hoàn toàn miễn phí;
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Chương đào tạo chi tiết phù hợp với năng lực cá nhân và được công ty support lên các vị trí cao hơn;
Điều chỉnh lương dựa theo năng lực 2 lần/năm;
Thưởng các ngày Lễ và Tết âm lịch;
Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty;
Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm;
Môi trường làm việc thực tế, chuyên nghiệp;
Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 302, tầng 3, Tòa nhà Tây Hà, Số 19 Tố Hữu, Khu đô thị mới Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

