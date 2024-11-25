Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Á Châu - ACB Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng Á Châu - ACB Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Ngân hàng Á Châu - ACB Pro Company

Ngân hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân hàng Á Châu - ACB Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (Phân khúc khách hàng SME)
Chủ động lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm và tiếp cận các nguồn khách hàng mới có chất lượng nhằm khai thác nhu cầu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại ACB (Bao gồm cho vay thế chấp, tín chấp, huy động tiền gửi tiết kiệm,...).
Tiếp nhận, xử lý và phản hồi những thắc mắc của khách hàng hiện hữu nhằm duy trì sự gắn kết và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng trong phạm vi được phân công.
Thực hiện các hoạt động kiểm tra, rà soát và tái đánh giá khách hàng.
Bán chéo các sản phẩm dịch vụ theo quy định tại ACB.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Marketing,...
2. Kinh nghiệm
Đối với cấp Giám đốc: Tối thiểu 3 năm làm việc tại các tổ chức tín dụng khác với chức danh tương đương.
3. Phẩm chất và kỹ năng cần có
Trung thực, chủ động và khả năng chịu được áp lực trong công việc.
Có kiến thức cơ bản về Tài chính – Ngân hàng.
Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt.

Tại Ngân hàng Á Châu - ACB Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương, thưởng cạnh tranh trên thị trường (Thưởng theo hiệu suất kinh doanh và thưởng định kỳ).
Cơ hội được đào tạo, phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ và huấn luyện chuyên sâu tại Trung tâm học tập - ACB Learning Hub.
Lộ trình thăng tiến minh bạch và rõ ràng (Đánh giá và đề xuất định kỳ 6 tháng/lần tùy vào năng lực).
(Nhân viên QHKHDN => Chuyên viên QHKHDN => Giám đốc QHKHDN => Giám đốc QHKHDN cao cấp => Trưởng phòng/Trưởng bộ phận KHDN => Giám đốc CN/PGD).
Nhiều chương trình Thi đua kinh doanh trong nội bộ với những giải thưởng hấp dẫn dành cho nhân viên.
Chế độ phụ cấp bao gồm đồng phục, ăn trưa, di chuyển, điện thoại,...
Gói bảo hiểm đặc biệt ACB Care dành cho nhân viên và người thân.Chính sách hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi dành cho nhân viên.
Các hoạt động gắn kết nhân viên được tổ chức hằng năm: Teambuilding, Ngày hội gia đình, Hành trình kết nối yêu thương, Các hoạt động thể thao và hoạt động cộng đồng khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Á Châu - ACB Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Á Châu - ACB Pro Company

Ngân hàng Á Châu - ACB Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

