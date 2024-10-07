Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô P2, KCN việt Hương, Thuận Giao, Thuận An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

•Tiếp nhận thông tin khiếu nại khách hàng từ Phòng Kinh Doanh liên quan tới chất lượng sản phẩm, phối hợp cùng bộ phận sản xuất xem xét xử lý, trả lời khách hàng.
•Phối hợp cùng bộ phận sản xuất phân tích nguyên nhân đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa.
•Giám sát, báo cáo về tình hình chất lượng sản phẩm tuần, xử lý khiếu nại khách hàng và sản phẩm không phù hợp tháng.
•Lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra tuân thủ các đơn vị sản xuất hàng tháng (kế hoạch kiểm soát chất lượng và các qui định liên quan tới hệ thống Quản lý chất lượng)
•Báo cáo kết quả thực hiện, đề suất kiến nghị những nội dung chưa phù hợp với ban lãnh đạo công ty.
•Chủ trì trong công tác xây dựng, sửa đổi bổ sung Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
•Kiểm tra phối hợp với các đơn vị chẩn bị hồ sơ, tiếp khách hàng khi đánh giá đơn vị gia công.
•Khi có yêu cầu thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký hợp chuẩn hợp qui cho các sản phẩm.
•Báo cáo kết quả làm việc với cấp trên
•Kiểm soát, áp dụng, duy trì hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có 3 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí tương đương
•Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản lý chất lượng. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong các công ty điện tử.
•Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
•Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận
•Thưởng sinh nhật, lễ, tết, lương tháng 13.
•Phụ cấp ăn trưa tại Công ty
•Nghỉ các ngày Lễ, Tết được thưởng theo hiệu quả công việc và hưởng nguyên lương.
•Chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
•Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA

CÔNG TY TNHH DAE YOUNG HARNESS VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô P2, Khu Công Nghiệp Việt Hương, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

