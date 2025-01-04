Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Thu nhập 12.000.000

- 14.000.000

- Định kỳ 6 tháng xét tăng lương theo hiệu quả làm việc, thị trường lao động

- Nghỉ 02 ngày/ tháng, đi làm ngày lễ x3 lần lương

- Đóng bảo hiểm xã hội, phúc lợi đầy đủ

- Được tham gia các khóa đào tạo giá trị nâng cao năng lực

- Được định hướng thăng tiến lên các vị trí quản lý chuỗi, quản lý khu vực, vị trí văn phòng,...

- Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý hoạt động bán hàng
- Quản lý hàng hóa, nhân viên tại cửa hàng
- Kiểm soát tài sản và chi phí hành chính
- Quản lý hình ảnh thương hiệu tại cửa hàng
- Chăm sóc khách hàng
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ tuổi từ 24 - 34 tuổi
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên trong lĩnh vực dịch vụ: thời trang, nhà hàng, điện máy, siêu thị,...
- Thái độ tốt: Trung thực, tích cực, vì mục tiêu chung, trách nhiệm, teamwork,...
- Học hỏi, tiếp thu nhanh, linh hoạt
- Có kỹ năng giao tiếp
- Có kỹ năng truyền đạt, đào tạo
- Có kỹ năng xây dựng, dẫn dắt, phát triển đội nhóm

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 14 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thái Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Ninh Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

