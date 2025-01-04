Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Thu nhập 12.000.000

- 14.000.000

- Định kỳ 6 tháng xét tăng lương theo hiệu quả làm việc, thị trường lao động

- Nghỉ 02 ngày/ tháng, đi làm ngày lễ x3 lần lương

- Đóng bảo hiểm xã hội, phúc lợi đầy đủ

- Được tham gia các khóa đào tạo giá trị nâng cao năng lực

- Được định hướng thăng tiến lên các vị trí quản lý chuỗi, quản lý khu vực, vị trí văn phòng,...

- Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, Thành phố Hải Dương