Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
- Hải Dương:
- Thu nhập 12.000.000
- 20.000.000
- Định kỳ 6 tháng xét tăng lương theo hiệu quả làm việc, thị trường lao động
- Nghỉ 02 ngày/ tháng, đi làm ngày lễ x3 lần lương
- Đóng bảo hiểm xã hội, phúc lợi đầy đủ
- Được tham gia các khóa đào tạo giá trị nâng cao năng lực
- Được định hướng thăng tiến lên các vị trí quản lý chuỗi, quản lý khu vực, vị trí văn phòng,...
- Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Quản lý hoạt động bán hàng
- Quản lý hàng hóa, nhân viên tại cửa hàng
- Kiểm soát tài sản và chi phí hành chính
- Quản lý hình ảnh thương hiệu tại cửa hàng
- Chăm sóc khách hàng
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên trong lĩnh vực dịch vụ: thời trang, nhà hàng, điện máy, siêu thị,...
- Thái độ tốt: Trung thực, tích cực, vì mục tiêu chung, trách nhiệm, teamwork,...
- Học hỏi, tiếp thu nhanh, linh hoạt
- Có kỹ năng giao tiếp
- Có kỹ năng truyền đạt, đào tạo
- Có kỹ năng xây dựng, dẫn dắt, phát triển đội nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI