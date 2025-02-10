Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE
- Hà Nội: 7.5
- 9tr + dso + KPI = 10
- 15 triệu, Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến và nâng cao năng lực bản thân Các chế độ phúc lợi theo quy định, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý đội ngũ bán hàng cấp dưới .
Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số Trưởng Nhóm Bán Lẻ giao
Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và duy trì hình ảnh của điểm bán.
Cập nhật thường xuyên, nắm vững kiến thức sản phẩm, chương trình khuyến mãi Công ty ban hành.
Thực hiện báo cáo, họp cửa hàng theo yêu cầu của cấp trên.
Các đầu mục công việc khác do Trưởng Nhóm Bán Lẻ phân công.
Linh hoạt thời gian làm việc: 8 giờ / ngày Ca: 8h30-16h30, Ca: 14h-22h (hoặc Cửa hàng trưởng tự sắp xếp)
Tháng nghỉ 4 buổi, sau thử việc + 1 ngày phép
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, tinh thần học hỏi – cầu tiến, chăm chỉ, năng động
Có kinh nghiệm mảng quản lý bán lẻ thời trang là một lợi thế. Mong muốn làm việc lâu dài.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
