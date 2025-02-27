Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Quản lý Cửa hàng

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: từ 18tr – 22tr/ tháng bao gồm Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số

- Thử việc 02 tháng hướng 100% lương

- Chế độ BHXH đầy đủ, đóng BHXH full lương trong tháng làm việc đầu tiên

- Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

- Đào tạo đầy đủ, cơ hội thăng tiến cao, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

- Thực hiện theo kế hoạch doanh số cửa hàng đã được giao.
- Hoàn thành các phân tích hàng tuần về hiệu suất bán hàng và các vấn đề liên quan
- Hiểu rõ và theo đuổi các chỉ số KPI.
- Nắm vững và Phổ biến các chương trình khuyến mãi cho toàn bộ nhân viên cửa hàng sau khi nhận được thông báo từ cấp trên.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động marketing, khuyến mãi được thực hiện theo như thông báo của Quản Lý Nhãn Hàng hoặc bộ phận Marketing.
- Chịu trách nhiệm quản lý hàng tồn kho, sự quay vòng hàng hóa cũng như việc mất mát, trộm cắp tại các cửa hàng phụ trách.
- Chịu trách nhiệm luân chuyển hàng hóa từ các kho phụ cũng như từ các cửa hàng khác về để đảm bảo có đủ hàng hóa, kích cỡ, màu sắc để bán và trưng bày.
- Quản lý Nhân sự cửa hàng: Đào tạo, huấn luyện, phát triển và đánh giá nhân viên đảm bảo hiệu quả các mục tiêu hoạt động.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng bán lẻ, ưu tiên nếu ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ Thời trang, Mỹ phẩm, Hàng cao cấp,....
- Kỹ năng giao tiếp khéo léo, kĩ năng xử lý tình huống, quản lý nhân viên
- Đam mê và có kiến thức về ngành bán lẻ
- Ngoại hình ưa nhìn, năng động, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18 - 22 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TỔNG HỢP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 163 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận

