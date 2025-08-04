Tuyển Quản lý Cửa hàng HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

Quản lý Cửa hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 76 Nguyễn An Ninh, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên.
Giám sát hoạt động kinh doanh, đảm bảo doanh thu, kiểm soát hàng hóa và quản lý tồn kho.
Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại, đảm bảo trải nghiệm mua sắm tốt nhất.
Kiểm soát thu chi, lập báo cáo doanh số định kỳ.
Đảm bảo trưng bày sản phẩm gọn gàng, sạch sẽ theo tiêu chuẩn công ty.
Phối hợp triển khai chương trình khuyến mãi, quảng bá hình ảnh cửa hàng.
Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, sẵn sàng tham gia livestream, video quảng bá sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25 – 35
Trình độ: tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên
Có kỹ năng tin học văn phòng
Có 01 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng (trong lĩnh vực ngành hàng bán lẻ hoặc ngành hàng mẹ bé là một ưu thế)
Kỹ năng quản lý, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
Nhiệt tình, trách nhiệm, có tư duy kinh doanh và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, xét tăng lương định kỳ.
Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
Hưởng các chế độ ngày lễ, tết theo Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 289 CMT8, TỔ 46, KP4, HIỆP THÀNH, TP TDM, BÌNH DƯƠNG

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

