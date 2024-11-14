Tuyển Quản lý kinh doanh CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 85 - 12 Triệu

CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN

Mức lương
85 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 95 Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 85 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm hoạt động vận hành của cửa hàng thời trang thể thao MAXXSPORT với các thương hiệu nổi tiếng: Nike, Asics, Adidas, Lining, 361, Lecoq...
Quản lý đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả bao gồm hoạt động đào tạo, tuyển dụng, sắp xếp ca làm việc, trưng bày hàng hóa theo tiêu chuẩn ngành hàng.
Biết phân tích các chỉ số sell-out, sell-in, Sell-thru, các chỉ tiêu Retail.
Quản lý hàng hóa bằng cách sắp xếp, bảo quản. Đảm bảo giảm thiểu hư hỏng, thất thoát .
Biết cách push sale đảm bảo doanh số của CH luôn tăng trưởng
Đảm bảo hoạt động chăm sóc khách hàng đúng tiêu chuẩn công ty đề ra.
Chịu trách nhiệm quản lý Fanpage được giao cũng như duy trì kết nối tích cực đến các khách hàng trên môi trường online
Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của cửa hàng.
Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng
Báo cáo tình hình hoạt động cửa hàng và đề xuất những giải pháp phù hợp.
Nhiệm vụ khác được phân công theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động, sự vụ tại cửa hàng.
Quản lý hàng hóa bằng cách sắp xếp, bảo quản, đảm bảo giảm thiểu hư hỏng, thất thoát .
Thời gian làm việc:8h/ca (ca sáng 8h30-15h45, ca chiều 14h45-22h) , yêu cầu xoay ca hoặc tăng ca khi được yêu cầu.
Thời gian làm việc:8h/ca (ca sáng 8h30-15h45, ca chiều 14h45-22h) , yêu cầu xoay ca hoặc tăng ca khi được yêu cầu

Với Mức Lương 85 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm Quản lý cửa hàng (ưu tiên các bạn có kinh nghiệm từ chuỗi bán lẻ cửa hàng thời trang quốc tế).
Tuổi: 23-32t
Ngoại hình ưa nhìn. Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề, tư duy logic, nhạy bén về con số
Ý thức tự giác và trách nhiệm trong công việc
Khả năng thích nghi và chịu được áp lực cao.
Nhanh nhẹn, linh hoạt và nhiệt tình.

Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và năng động.
Lương cơ bản + % hoa hồng dao động từ 8,5tr-12tr
Được tạo điều kiện thuận lợi để có cơ hội phát triển.
Được tham gia các khóa đào tạo của công ty
Được mua hàng ưu đãi giá dành cho nhân viên
Được công ty tạo tối đa điều kiện, quyền hạn cho nhân viên để đạt mục tiêu cam kết
Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.
Được phát đồng phục làm việc: áo, giày thương hiệu nổi tiếng.
Các chế độ phúc lợi, thưởng khác:lễ tết, thưởng tháng 13.
Phúc lợi tăng lương theo quy định của Công ty
Cùng một số các đãi ngộ khác theo quy định của NH Maxxsport

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN

CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

