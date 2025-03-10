Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 04 Mỗ Lao, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

● Phối hợp với các bộ phận để thực hiện công việc tại công trường: khảo sát mặt bằng, tổ chức triển khai thi công, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao công trình cho chủ đầu tư.
● Lập hồ sơ đăng ký thi công, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán, quyết toán và hoàn công.
● Tham gia thương thảo, soạn thảo hợp đồng đầu ra và các văn bản liên quan.
● Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, mua hàng để lập phương án và kế hoạch thực hiện hợp đồng.
● Theo dõi, phối hợp với các bộ phận triển khai hợp đồng theo kế hoạch đã xây dựng, kiểm soát tiến độ thực hiện.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành liên quan.
● Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng cơ bản AutoCAD, nhanh nhẹn, tự tin trong giao tiếp.
● Có kỹ năng điều phối công việc.
● Kinh nghiệm 1 - 2 năm trong giám sát thi công hoặc quản lý dự án.

Tại Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương: 10 - 20 triệu (tùy theo năng lực, trao đổi chi tiết khi phỏng vấn).
● Thưởng dự án, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết.
● Môi trường làm việc năng động, đề cao tính sáng tạo và chủ động.
● Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, công tác phí khi đi ngoại tỉnh.
● Cơ hội thăng tiến khi chứng tỏ năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ

Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 158 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

