Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 04 Mỗ Lao, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

● Phối hợp với các bộ phận để thực hiện công việc tại công trường: khảo sát mặt bằng, tổ chức triển khai thi công, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao công trình cho chủ đầu tư.

● Lập hồ sơ đăng ký thi công, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán, quyết toán và hoàn công.

● Tham gia thương thảo, soạn thảo hợp đồng đầu ra và các văn bản liên quan.

● Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, mua hàng để lập phương án và kế hoạch thực hiện hợp đồng.

● Theo dõi, phối hợp với các bộ phận triển khai hợp đồng theo kế hoạch đã xây dựng, kiểm soát tiến độ thực hiện.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành liên quan.

● Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng cơ bản AutoCAD, nhanh nhẹn, tự tin trong giao tiếp.

● Có kỹ năng điều phối công việc.

● Kinh nghiệm 1 - 2 năm trong giám sát thi công hoặc quản lý dự án.

Tại Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương: 10 - 20 triệu (tùy theo năng lực, trao đổi chi tiết khi phỏng vấn).

● Thưởng dự án, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết.

● Môi trường làm việc năng động, đề cao tính sáng tạo và chủ động.

● Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, công tác phí khi đi ngoại tỉnh.

● Cơ hội thăng tiến khi chứng tỏ năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ

