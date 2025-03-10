Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần VSi làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần VSi làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần VSi
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty Cổ phần VSi

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công ty Cổ phần VSi

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa AC Building, số 3 ngõ 78 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

VSI là một đơn vị cung cấp các giải pháp về công nghệ thông tin cho khối khách hàng Tài chính – Ngân hàng tại thị trường Việt Nam. Các giải pháp công ty tập trung đó là DevSecOps, API Management, Openshift,... Khách hàng của VSI là các Enterprise trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng như: Vietinbank, BIDV, Napas, Agribank,...
Quản trị các dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin (tích hợp hệ thống, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ sản xuất phần mềm, dịch vụ triển khai DevSecOps), bao gồm:
Làm việc với khách hàng và đối tác trong quá trình thực hiện dự án;
Xây dựng kế hoạch triển khai, phương thức thực hiện đảm bảo dự án hoàn thành đúng kế hoạch;
Quản lý, theo dõi, giám sát tiến độ, chất lượng đảm bảo dự án triển khai theo đúng phạm vi và yêu cầu của hợp đồng;
Quản lý các rủi ro tiềm tàng của dự án và có biện pháp xử lý kịp thời khi rủi ro phát sinh;
Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng và đề xuất hướng giải quyết;
Báo cáo, cập nhật tình trạng, tiến độ triển khai dự án với Ban Giám đốc và Khách hàng;
Quản lý tài liệu và hồ sơ dự án;
Phối hợp với kế toán thu hồi công nợ;
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Điện tử viễn thông/ Công nghệ thông tin/ Quản trị kinh doanh hoặc tương đương;
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong việc quản trị dự án CNTT;
Có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin hoặc các dịch vụ nền tảng điện toán đám mây, triển khai Devsecops hoặc sản xuất phần mềm;
Có khả năng lập kế hoạch, đàm phán, giao tiếp, thuyết trình tốt;
Có khả năng quản lý công việc, làm việc nhóm và làm việc độc lập;
Thành thạo MS Office, Google Workspace và các phần mềm hỗ trợ khác như MS Project, Jira...
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về quản lý dự án;
Trình độ tiếng Anh: giao tiếp cơ bản, có khả năng đọc hiểu tài liệu, viết báo cáo và email trao đổi bằng tiếng Anh.

Tại Công ty Cổ phần VSi Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết theo quy định;
Môi trường làm việc hướng đến sự phát triển, ổn thỏa, hài lòng và có ý nghĩa của toàn thể công ty và các thành viên. Trong đó đề cao các giá trị tôn trọng và công bằng; trung thực và tử tế; thân thân thiện, chuyên nghiệp và chu đáo;
Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Bộ luật Lao Động;
Chế độ chăm sóc sức khỏe: chu đáo và cá nhân hoá:
Khám sức khỏe định kỳ có hỗ trợ tùy chỉnh theo nhu cầu và tình trạng sức khoẻ của mỗi người;
Trang bị gói bảo hiểm sức khỏe hàng năm của các công ty bảo hiểm như Bảo Việt, PVI, VBI...
Thưởng các dịp lễ, Tết;
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ, phát triển kỹ năng và tư vấn lộ trình phát triển;
Có cơ hội tham gia hội thảo công nghệ, các khóa đào tạo nâng cao và chuyên sâu, tiếp cận công nghệ mới;
Tham gia chương trình du lịch và team building hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VSi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VSi

Công ty Cổ phần VSi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

