Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Quản lý dự án bất động sản

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 150 Ngõ 8 Cầu Bươu, Tả Thanh Oai,Hà Nội, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Thuyết minh chung: Soạn thảo các báo cáo, thuyết minh tổng thể về dự án xây dựng nhà ở.
Thiết kế kỹ thuật: Đảm bảo thiết kế kỹ thuật đầy đủ, bao gồm các bản vẽ kỹ thuật 2D và 3D, đáp ứng yêu cầu của dự án.
Thuyết minh tính toán: Thực hiện các tính toán kỹ thuật liên quan đến kết cấu, vật liệu và các yếu tố khác của dự án.
Dự toán: Tính toán và lập dự toán cho công trình xây dựng, đảm bảo hiệu quả chi phí.
Đánh giá hiệu quả dự án: Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả kinh tế và chất lượng của dự án.
Thẩm định: Kiểm tra và thẩm định các yếu tố kỹ thuật, tài chính của dự án.
Đăng ký sản phẩm: Chịu trách nhiệm công tác đăng ký sản phẩm nhà ở theo quy định.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng nhà ở, hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án xây dựng nhà ở/Trưởng nhóm thiết kế dự án/ Thi công xây dựng
Kỹ năng:
Giỏi thiết kế kỹ thuật, bản vẽ 2D, 3D.
Có kinh nghiệm lập và thẩm định dự toán công trình.
Kỹ năng tổ chức và quản lý đội ngũ, giám sát thi công công trình.
Kiến thức về máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng nhà ở.
Khả năng quản lý ngân sách và kiểm soát chi phí hiệu quả.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức: 20M++
Thử việc 1 táng: lương 15M
Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13
Chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Ngách 35 Ngõ 218 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

