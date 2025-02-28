Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 280, Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hoạch định bộ mục tiêu, xây dựng kế hoạch phát triển (20%)

- Đánh giá tình hình hiện tại của thị trường game kid và nhu cầu của trẻ em

- Phân tích các yếu tố hấp dẫn từ IP công ty để phát triển thành game

- Thiết lập tiêu chí tuyển dụng, phối hợp với bộ phận nhân sự để tìm ứng viên phù hợp

- Đào tạo nhân viên mới về quy trình và văn hóa công ty

- Phân bổ công việc và thiết lập quy trình báo cáo để đảm bảo hiệu quả làm việc

Quản lý kiểm soát tiến trình, đánh giá và báo cáo kết quả (25%)

- Theo dõi và quản lý tiến độ từng giai đoạn dự án (ý tưởng, thiết kế, lập trình, kiểm thử) để đảm bảo không chậm tiến độ

- Thiết lập hệ thống báo cáo hàng tuần/tháng để cập nhật cho cấp quản lý

- Đánh giá và so sánh tiến độ thực tế so với kế hoạch, thực hiện điều chỉnh khi cần thiết

- Kiểm soát ngân sách và nguồn lực

Lãnh đạo đạo tổ chức và phát triển nhân sự. (25%)

- Tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu về kỹ năng kỹ thuật và sáng tạo cho nhân sự

- Thiết lập môi trường làm việc khuyến khích tinh thần đồng đội và sáng tạo

- Định kỳ đánh giá hiệu suất làm việc của nhân sự để điều chỉnh mục tiêu phát triển

- Khen thưởng và động viên kịp thời đối với những đóng góp nổi bật của nhân viên

- Khuyến khích phản hồi từ nhân viên để cải thiện môi trường làm việc

- Đưa ra các giá trị cốt lõi của công ty và xây dựng cam kết chung về sự sáng tạo và phát triển

Yêu Cầu Công Việc

Phúc Lợi

1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Thu nhập 15 - 25 triệu

Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.

2. PHÚC LỢI:

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức

Du lịch nước ngoài

3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng

Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN:

+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Chuyên gia - Chuyên gia cao cấp

+ Nhân viên - Chuyên viên - Trưởng nhóm - Trưởng bộ phận - Giám đốc chuyên môn

4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:

Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình

Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội

Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ…

