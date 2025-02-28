Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ngõ 280, Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hoạch định bộ mục tiêu, xây dựng kế hoạch phát triển (20%)
- Đánh giá tình hình hiện tại của thị trường game kid và nhu cầu của trẻ em
- Phân tích các yếu tố hấp dẫn từ IP công ty để phát triển thành game
- Thiết lập tiêu chí tuyển dụng, phối hợp với bộ phận nhân sự để tìm ứng viên phù hợp
- Đào tạo nhân viên mới về quy trình và văn hóa công ty
- Phân bổ công việc và thiết lập quy trình báo cáo để đảm bảo hiệu quả làm việc
Quản lý kiểm soát tiến trình, đánh giá và báo cáo kết quả (25%)
- Theo dõi và quản lý tiến độ từng giai đoạn dự án (ý tưởng, thiết kế, lập trình, kiểm thử) để đảm bảo không chậm tiến độ
- Thiết lập hệ thống báo cáo hàng tuần/tháng để cập nhật cho cấp quản lý
- Đánh giá và so sánh tiến độ thực tế so với kế hoạch, thực hiện điều chỉnh khi cần thiết
- Kiểm soát ngân sách và nguồn lực
Lãnh đạo đạo tổ chức và phát triển nhân sự. (25%)
- Tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu về kỹ năng kỹ thuật và sáng tạo cho nhân sự
- Thiết lập môi trường làm việc khuyến khích tinh thần đồng đội và sáng tạo
- Định kỳ đánh giá hiệu suất làm việc của nhân sự để điều chỉnh mục tiêu phát triển
- Khen thưởng và động viên kịp thời đối với những đóng góp nổi bật của nhân viên
- Khuyến khích phản hồi từ nhân viên để cải thiện môi trường làm việc
- Đưa ra các giá trị cốt lõi của công ty và xây dựng cam kết chung về sự sáng tạo và phát triển

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú Thì Được Hưởng Những Gì

1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG
Thu nhập 15 - 25 triệu
Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng
Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết
Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.
2. PHÚC LỢI:
Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức
Du lịch nước ngoài
3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:
Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng
Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN:
+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Chuyên gia - Chuyên gia cao cấp
+ Nhân viên - Chuyên viên - Trưởng nhóm - Trưởng bộ phận - Giám đốc chuyên môn
4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:
Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình
Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội
Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 29, phố Yết Kiêu, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

