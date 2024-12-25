Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Mandarin Garden, Đường Hoàng Minh Giám, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản

1. GĐ 1: Trực tiếp triển khai công việc của PM

- Lập kế hoạch các dự án thực hiện, xây dựng và triển khai chi tiết các công việc phục vụ dự án.

- Kiểm soát kế hoạch thực hiện các dự án với các bộ phận liên quan.

- Đề xuất ý kiến và chủ động giải quyết các sự cố, vấn đề phát sinh trong năng lực và thẩm quyền của PM.

- Đàm phán các vấn đề phức tạp với khách hàng.

- Đôn đốc thu tiền và tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến nghiệm thu/thu tiền.

- Triển khai các biện pháp kiểm soát chi phí dự án.

2. GĐ 2: Quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho phòng QLDA2

- Trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng các vị trí thuộc phòng Quản lý dự án.

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên dự án.

- Rà soát, theo dõi, đánh giá làm các báo cáo, đề xuất điều chỉnh lương, tuyển dụng, thuyên chuyển bổ nhiệm, kỷ luật…định kỳ 6 tháng/lần

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật.

- Đánh giá hiệu quả thực hiện dự án.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ hàng quý.

- Hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm soát hoạt động quản lý dự án:

- Tổ chức hệ thống lưu trữ thông tin dự án.

- Tổ chức và cập nhật thông tin phục vụ cho công việc.

- Tham gia vào hoạt động xây dựng quy trình quản lý của bộ phận và công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các kiến trúc sư tốt nghiệp đại học kiến trúc/nội thất.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng nội thất. Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm Quản lý DA.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm trợ lý cho Giám đốc dự án hoặc các ứng viên đã từng làm vị trí Trưởng, phó phòng ở những công ty xây dựng, nội thất có hiểu biết cặn kẽ về quy trình thực hiện dự án và có kiến thức về quản lý nhân sự dự án.

- Tiếng anh các kỹ năng về nói, viết và nghe khá để thực hiện các công tác ngoại giao với đối tác, chủ đầu tư dự án.

- Sử dụng thành thạo phần mềm lập tiến độ dự án (Microsoft Project), MS Office…

- Khả năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng.

- Có leadership, tầm nhìn định hướng mang tính chiến lược. và Làm việc tốt áp lực và khối lượng công việc cao.

- Trung thực và quyết đoán.

- Có tinh thần học hỏi và chịu khó.

- Chủ động, linh hoạt và có trách nhiệm công việc cao.

Tại Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h00 (Nghỉ chiều T7, chủ nhật)

• Được nghỉ các ngày Lễ, Tết, ngày phép theo quy định Nhà nước và Công ty;

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật khi ký hợp đồng chính thức sau thử việc;

• Chế độ du lịch nghỉ mát hằng năm;

• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến;

Cách Thức Ứng Tuyển

