Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN REMOBPO làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN REMOBPO
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN REMOBPO

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REMOBPO

Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 26 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Từ 14 Triệu

Lên kế hoạch dự án, phân công công việc cho các thành viên. Tiến hành triển khai và kiểm soát công tác thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của hợp đồng.
Quản lý team dự án. Quản lý workload member dự án, đảm bảo dự án chạy đúng tiến độ.
Phối hợp với các bộ phận, báo cáo về tình hình dự án, đề xuất các phương án để dự án chạy thông suốt, đảm bảo chất lượng dự án.
Là đầu mối trao đổi với khách hàng để phối hợp triển khai dự án, hỗ trợ khách hàng thuộc phạm vi dự án trong thời gian triển khai.

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý tối thiểu 1 năm
Tiếng Anh đọc viết tốt và giao tiếp cơ bản
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT, Kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin và ngành có liên quan
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về quản lý dự án các dự án, đặc biệt là các dự án công nghệ thông tin.
Có khả năng thuyết trình, báo cáo về công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có trách nhiệm cao và thái độ tốt trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REMOBPO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 14 triệu thỏa thuận theo năng lực
Thưởng hoàn thành công việc
Có quyền lợi về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, theo đúng quy định của nhà nước.
Nghỉ lễ, Tết, phép năm theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REMOBPO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN REMOBPO

CÔNG TY CỔ PHẦN REMOBPO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P402 số 17 ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

