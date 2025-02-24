Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN REMOBPO làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 14 Triệu

Mức lương Từ 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 26 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Từ 14 Triệu

Lên kế hoạch dự án, phân công công việc cho các thành viên. Tiến hành triển khai và kiểm soát công tác thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của hợp đồng.

Quản lý team dự án. Quản lý workload member dự án, đảm bảo dự án chạy đúng tiến độ.

Phối hợp với các bộ phận, báo cáo về tình hình dự án, đề xuất các phương án để dự án chạy thông suốt, đảm bảo chất lượng dự án.

Là đầu mối trao đổi với khách hàng để phối hợp triển khai dự án, hỗ trợ khách hàng thuộc phạm vi dự án trong thời gian triển khai.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý tối thiểu 1 năm

Tiếng Anh đọc viết tốt và giao tiếp cơ bản

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT, Kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin và ngành có liên quan

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về quản lý dự án các dự án, đặc biệt là các dự án công nghệ thông tin.

Có khả năng thuyết trình, báo cáo về công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có trách nhiệm cao và thái độ tốt trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REMOBPO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 14 triệu thỏa thuận theo năng lực

Thưởng hoàn thành công việc

Có quyền lợi về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, theo đúng quy định của nhà nước.

Nghỉ lễ, Tết, phép năm theo quy định của Nhà Nước

