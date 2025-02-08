Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công ty CP Bất động sản T&T Homes
- Hà Nội: 2A Phạm Sư Mạnh, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Triển khai Nghiên cứu và phối hợp tổ chức nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tiền khả thi, đánh giá hiệu quả kinh doanh cho các dự án bất động sản mới.
- Nghiên cứu chuyên sâu thị trường tại một số địa phương, lập báo cáo, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án.
- Tổng hợp phân tích, điều tra nhu cầu nhà ở của khách hàng và đề xuất mô hình sản phẩm BĐS phù hợp.
- Thu thập số liệu, phân tích, báo cáo tổng quan về các sản phẩm BĐS mới, dự án mới, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường BĐS trong và ngoài nước; xây dựng kế hoạch và phương án đầu tư, kinh doanh cho từng dự án và từng giai đoạn.
- Nhận xét, đánh giá, góp ý về các mẫu sản phẩm bao gồm: Thiết kế, xây dựng, cảnh quan, tiện ích... nhằm đáp ứng mục tiêu bán hàng và nhu cầu khách hàng.
- Phối hợp với các Ban, Phòng, trong việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, sản phẩm trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Thương mại, Bất động sản,...
- Kinh nghiệm R&D từ các tập đoàn BĐS lớn là một lợi thế.
- Am hiểu về quy hoạch, thiết kế sản phẩm
- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức công việc, tổng hợp, phân tích và lập báo cáo.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc.
- Có thể đi công tác, Có trách nhiệm và sáng tạo trong công vi
Tại Công ty CP Bất động sản T&T Homes Thì Được Hưởng Những Gì
T&T Homes là Công ty thành viên của T&T Group, quyền lợi của ứng viên bao gồm:
- Lương Cứng Từ 20 - 30 Triệu NET, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
- Chế độ đãi ngộ tốt
- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành, du lịch hằng năm, thưởng các ngày lễ tết, 30/4 - 01/5, 02/9, sinh nhật...
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp
- Tham gia các hoạt động Bóng đá, thể thao ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
