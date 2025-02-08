Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Triển khai Nghiên cứu và phối hợp tổ chức nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tiền khả thi, đánh giá hiệu quả kinh doanh cho các dự án bất động sản mới.

- Nghiên cứu chuyên sâu thị trường tại một số địa phương, lập báo cáo, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án.

- Tổng hợp phân tích, điều tra nhu cầu nhà ở của khách hàng và đề xuất mô hình sản phẩm BĐS phù hợp.

- Thu thập số liệu, phân tích, báo cáo tổng quan về các sản phẩm BĐS mới, dự án mới, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường BĐS trong và ngoài nước; xây dựng kế hoạch và phương án đầu tư, kinh doanh cho từng dự án và từng giai đoạn.

- Nhận xét, đánh giá, góp ý về các mẫu sản phẩm bao gồm: Thiết kế, xây dựng, cảnh quan, tiện ích... nhằm đáp ứng mục tiêu bán hàng và nhu cầu khách hàng.

- Phối hợp với các Ban, Phòng, trong việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, sản phẩm trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn