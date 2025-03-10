Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - E4 Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Quản lý dự án: Lập kế hoạch, triển khai và giám sát các dự án từ đầu đến cuối, đảm bảo các mục tiêu và kết quả được hoàn thành đúng hạn, trong phạm vi và ngân sách.

Lập kế hoạch dự án: Xác định phạm vi, mục tiêu, tài nguyên cần thiết, và phân bổ công việc cho các thành viên trong nhóm.

Quản lý tiến độ và ngân sách: Theo dõi tiến độ công việc, chi phí và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đảm bảo dự án không bị chậm trễ hoặc vượt quá ngân sách.

Điều phối nhóm: Hướng dẫn, hỗ trợ và làm việc với các bộ phận khác nhau, bao gồm đội ngũ kỹ thuật, marketing, và các bộ phận liên quan để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả.

Đánh giá rủi ro: Phân tích và quản lý các rủi ro trong suốt quá trình thực hiện dự án, đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Báo cáo và giao tiếp: Cập nhật định kỳ với các bên liên quan, bao gồm khách hàng và các cấp lãnh đạo về tình trạng dự án, các vấn đề phát sinh và đề xuất giải pháp.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên ngành Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật, Công nghệ Thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm.

- Kỹ năng giao tiếp và thương thảo tốt.

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Sử dụng thành thạo các công cụ phần mềm quản lý dự án

Tại CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương từ 25tr + phụ cấp ăn 30k /1 bữa + thưởng % hoa hồng dự án

Tháng lương 13. Thưởng Hiệu Quả Công Việc.

Cơ hội tham gia các chuyến du lịch, nghỉ mát

Đóng BH đầy đủ theo quy định Nhà nước

Quà tặng dịp lễ, tết; chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ...

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU

