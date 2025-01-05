Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Tư vấn khách hàng.

- Triển khai bản vẽ ý tưởng concept cho phương án thiết kế.

- Quản lý và điều phối dự án.

+ Lập và phê duyệt kế hoạch/ tiến độ thực hiện dự án theo từng giai đoạn

+ Phối hợp với các bộ phận liên quan : các phòng ban - nhà thầu - khách hàng…

+ Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ thiết kế & giải pháp thi công xuyên suốt dự án.

- Đánh giá và nghiệm thu chất lượng dự án tại các giai đoạn theo quy định công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

- Tốt nghiệp các trường ĐH đào tạo chuyên ngành về: Kiến Trúc, Nội Thất.

- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành thiết kế thi công kiến trúc nội thất tối thiểu 8 năm và kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí chủ trì.

- Yêu thích tìm tòi, liên tục cập nhật, trau dồi kiến thức, trải nghiệm về các xu hướng thiết kế, vật liệu & biện pháp thi công mới.

- Có tính cách chu đáo, tỉ mỉ, làm việc khoa học và tinh thần cầu tiến.

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao, thái độ tích cực cởi mở trong các mối quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp, đối tác.

- Có kiến thức & tiêu chuẩn cao về thẩm mỹ. Yêu thích hoặc đã thực hành nghệ thuật nói chung là một lợi thế.

Quyền Lợi :

- Thu nhập : Thoả thuận theo năng lực (không dưới 25tr), bao gồm :

+ Lương cơ bản.

+ Lương trách nhiệm.

+ Lương doanh số theo dự án.

- Được đào tạo hội nhập và định hướng về sản phẩm + dịch vụ, kĩ năng tư vấn khách hàng & cập nhật kiến thức chuyên môn.

- Môi trường tôn trọng cá nhân, khuyến khích sự chủ động trong công việc và phát triển bản thân không giới hạn.

- Được quan tâm & đáp ứng đầy đủ các chế độ cơ bản của người lao động theo quy định của pháp luật.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

