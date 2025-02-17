Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Công nghệ ISOFH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT1, D15, Khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tuyển dụng, đào tạo nhân sự (kết hợp cùng bộ phận nhân sự), đề xuất các phương án, giải pháp để cải thiện hiệu suất của bộ máy nhân sự dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.

- Có kiến thức và kinh nghiệm Quản lý dự án/Triển khai phần mềm.

- Có kiến thức về Cơ sở dữ liệu (SQL Server,…) là một lợi thế.

- Có khả năng chịu được áp lực công việc, quản lý nhiều dự án cùng lúc.

- Từ 03 đến 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và triển khai các giải pháp CNTT.

- Thái độ làm việc cầu thị, năng động, có trách nhiệm.

- Giao tiếp tốt, linh hoạt xử lý tốt các tình huống với Khách hàng.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề tốt.

- Ưu tiên Có kinh nghiệm về lĩnh vực Phần mềm các hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện

- Quản trị nhân sự tốt, dẫn dắt được nhân sự trong team Đạt hiệu quả công việc cao.

- Tư duy chiến lược, nhanh nhay, linh hoạt và thích nghi với sự thay đổi nhanh.

- SẴN SÀNG ĐI CÔNG TÁC DÀI HẠN

Tại Công ty CP Công nghệ ISOFH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6, nghỉ T7 - CN

- Mức lương: thỏa thuận phù hợp với năng lực

- Thưởng thâm niên làm việc: 5triệu/năm

- Thưởng Tết (theo hoạt động kết quả kinh doanh)

- Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt (theo thâm niên)

- Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ….

- Tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ ISOFH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin