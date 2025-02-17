Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Công nghệ ISOFH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Công nghệ ISOFH
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công ty CP Công nghệ ISOFH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- BT1, D15, Khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tuyển dụng, đào tạo nhân sự (kết hợp cùng bộ phận nhân sự), đề xuất các phương án, giải pháp để cải thiện hiệu suất của bộ máy nhân sự dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.
- Có kiến thức và kinh nghiệm Quản lý dự án/Triển khai phần mềm.
- Có kiến thức về Cơ sở dữ liệu (SQL Server,…) là một lợi thế.
- Có khả năng chịu được áp lực công việc, quản lý nhiều dự án cùng lúc.
- Từ 03 đến 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và triển khai các giải pháp CNTT.
- Thái độ làm việc cầu thị, năng động, có trách nhiệm.
- Giao tiếp tốt, linh hoạt xử lý tốt các tình huống với Khách hàng.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề tốt.
- Ưu tiên Có kinh nghiệm về lĩnh vực Phần mềm các hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện
- Quản trị nhân sự tốt, dẫn dắt được nhân sự trong team Đạt hiệu quả công việc cao.
- Tư duy chiến lược, nhanh nhay, linh hoạt và thích nghi với sự thay đổi nhanh.
- SẴN SÀNG ĐI CÔNG TÁC DÀI HẠN

Tại Công ty CP Công nghệ ISOFH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6, nghỉ T7 - CN
- Mức lương: thỏa thuận phù hợp với năng lực
- Thưởng thâm niên làm việc: 5triệu/năm
- Thưởng Tết (theo hoạt động kết quả kinh doanh)
- Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt (theo thâm niên)
- Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ….
- Tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ ISOFH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

