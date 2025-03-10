Tuyển Quản lý dự án bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ PCCC BẮC TRUNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Rainbow Văn Quán, số 79 đường 19/5 KĐT mới Văn Quán,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Triển khai thi công, giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công được duyệt.

- Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu tư vấn giám sát.

- Quản lý các tổ đội thi công, thầu phụ theo phân công của Ban chỉ huy công trình.

- Họp với các tổ đội thi công trực tiếp nếu cần thiết.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của giám đốc.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chuyên môn kinh nghiệm 1-2 năm làm về Phòng cháy chữa cháy

- Có kiến thức về Cơ điện

- Nam. Biết AutoCAD.

- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và các phần mềm chuyên ngành liên quan ...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ PCCC BẮC TRUNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương tháng 13.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.

- Thưởng lễ Tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu hỷ...

- Chế độ nghỉ mát, thưởng hoàn thành công việc cao.

- Được phát huy khả năng tối đa trong mảng công việc được giao.

- Được làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được đào tạo để nâng cao các kỹ năng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ PCCC BẮC TRUNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin