Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

· Khách hàng của HR FOCUS là công ty chuyên về xây dựng giàn giáo, khung thép

Khách hàng của HR FOCUS là

· Địa điểm làm việc: Tại công trường nơi công ty đang thi công

· Trụ sở công ty: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô tả công việc:

· Trực tiếp thi công công trình

· Quản lý công việc, công nhân

· Hỗ trợ các công việc sale, tuyển dụng

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Độ tuổi: 28-40, Tốt nghiệp THPT trở lên

· Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lắp dựng giàn giáo tại Nhật Bản và Việt Nam.

· Sở hữu chứng chỉ làm giàn giáo.

· Có kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản.

· Ưu tiên biết Tiếng Nhật

· Có thể đi công tác (Sẽ được nghỉ bù theo chính sách công ty)

Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức Lương: 15 – 25TR

· Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 nghỉ cách tuần)

· Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo Hiểm, Nghỉ lễ theo quy định, tăng ca

Tăng lương 1 năm 1 lần; Thưởng 1 năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam

