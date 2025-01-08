Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
· Khách hàng của HR FOCUS là công ty chuyên về xây dựng giàn giáo, khung thép
·
Khách hàng của HR FOCUS là
· Địa điểm làm việc: Tại công trường nơi công ty đang thi công
Địa điểm làm việc: Tại công trường nơi công ty đang thi công
· Trụ sở công ty: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trụ sở công ty: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô tả công việc:
· Trực tiếp thi công công trình
· Quản lý công việc, công nhân
· Hỗ trợ các công việc sale, tuyển dụng
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Độ tuổi: 28-40, Tốt nghiệp THPT trở lên
tuổi: 28-40, Tốt nghiệp THPT trở lên
· Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lắp dựng giàn giáo tại Nhật Bản và Việt Nam.
· Sở hữu chứng chỉ làm giàn giáo.
· Có kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản.
·
· Ưu tiên biết Tiếng Nhật
Ưu tiên biết Tiếng Nhật
· Có thể đi công tác (Sẽ được nghỉ bù theo chính sách công ty)
Có thể đi công tác (Sẽ được nghỉ bù theo chính sách công ty)
tuổi: 28-40, Tốt nghiệp THPT trở lên
· Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lắp dựng giàn giáo tại Nhật Bản và Việt Nam.
· Sở hữu chứng chỉ làm giàn giáo.
· Có kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản.
·
· Ưu tiên biết Tiếng Nhật
Ưu tiên biết Tiếng Nhật
· Có thể đi công tác (Sẽ được nghỉ bù theo chính sách công ty)
Có thể đi công tác (Sẽ được nghỉ bù theo chính sách công ty)
Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
· Mức Lương: 15 – 25TR
·
Mức Lương: 15 – 25TR
· Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 nghỉ cách tuần)
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 nghỉ cách tuần)
· Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo Hiểm, Nghỉ lễ theo quy định, tăng ca
Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo Hiểm, Nghỉ lễ theo quy định, tăng ca
Tăng lương 1 năm 1 lần; Thưởng 1 năm 1 lần
·
Mức Lương: 15 – 25TR
· Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 nghỉ cách tuần)
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (Thứ 7 nghỉ cách tuần)
· Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo Hiểm, Nghỉ lễ theo quy định, tăng ca
Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo Hiểm, Nghỉ lễ theo quy định, tăng ca
Tăng lương 1 năm 1 lần; Thưởng 1 năm 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI