Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 - 10 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 Quốc Lộ 1A, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Quản lý, giám sát toàn bộ việc lắp đặt công trình nội thất

- Lập kế hoạch & theo dõi, nắm bắp tiến độ thi công công trình nội thất

- Quản lý nhân viên trong đội thi công;

-trao đổi công việc với CĐT nước ngoài

- Tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho cấp quản lý trong việc giải quyết các vướng mắc, phát sinh có liên quan làm ảnh hưởng chất lượng, tiến độ dự án

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Xây dựng, Kiến trúc, kỹ sư xây dựng hoặc có các chứng chỉ liên quan;

-Biết tiếng anh

Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận theo năng lực

-Hổ trợ cơm trưa tại vp , chi phí phát sinh công tác ( nếu có ).

-Tham gia tất cả các chế đột heo quy định của lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin